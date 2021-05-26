農業紓困計畫研議中 農委會：提出預算應與去年差不多

新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫三級警戒，重創農漁畜產業，農委會正研擬紓困計畫，初步估計，所提出的紓困預算需求，應該和去年差不多；去年農委會的新冠肺炎紓困預算為246億左右，其中有174億為農漁民的生活津貼，今年所提出的金額與項目仍待行政院核定中。

農委會副主委陳駿季表示，去年疫情國外很多人流物流都受管制，花比較多量能在協助外銷，今年疫情顛倒，國內情況比起去年更為緊繃，時空外在環境不一樣，防疫會繼續做，紓困會做調整，至於振興將會在疫情趨緩，年底或者明年才做。農漁畜批發市場的防疫作為持續，紓困會落在低利貸款、利息補貼，或者漁業的防疫、租金等補貼。

陳駿季表示，去年有農漁民個人一萬、三萬不等的生活津貼，今年是否會繼續進行，須由行政院考量各部會狀況，會做一致性的考量，屆時會由政院一併說明；至於振興部分，要等待疫情過後，至少要年底或明年才來規劃。

他表示，由於疫情嚴峻，如何能維持農漁畜產品供應不斷鏈是疫情期間非常重要的工作，也是防疫的一環，實務操作也非常困難，由於學校午餐的食材供應轉到其他通路，現階段也在進行中，本周一，他與國內五大賣場通路視訊，規劃一般賣場包裝菜以外，另外開一個「裸賣」的品規，賣場也初步同意可以這樣做；所謂裸賣，是如同傳統市場般，蔬菜有簡單的包裝(比如橡皮筋綑綁)，這可在產地就簡易包裝，透過供應商運送，人力短缺部分，也與勞動部溝通放寬，工作人員不受加班限制；包括人力、物流、配送等問題都必須逐一解決。