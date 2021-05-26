沒落商圈寄望潮經濟 要找回年輕人的心

曾盛極一時的高雄市中央公園商圈（原玉竹商圈）沒落，疫情衝擊下，更暮氣沉沉。市議員郭建盟建議商圈可發展「潮經濟」逆轉頹勢；商圈理事長黃韻潔也指正準備往「潮經濟」規畫轉型。經發局說，今年將加碼補助商圈，協助整體規畫找定位。

郭建盟今天下午到商圈與年輕人交流，談到對商圈過去、現在與未來的情況，激盪出許多火花。郭建盟說，該商圈鼎盛時期是2004年前後，當時店面幾乎滿租，因商圈移轉北高雄、電商崛起等因素，逐漸變得蕭條，有營業店面剩3成，昔日黃金地段變「蚊子店面」。

41歲劉姓男子說，對高雄六、七年級子弟來說，學生時代周末逛商圈是共同回憶，打造吸引停留的誘因和條件很重要，期待重現風華。

新崛江商圈與中央公園商圈隔著五福路，人潮相互流動，「新舊崛江大小事2.0」社團鍾姓社長說，很多高雄年輕人對新崛江商圈一帶發展有期待與想像，需要公部門助一臂之力。

在商圈賣甜不辣20年的阿梅姐說，早年人潮川流不息，現在是空蕩蕩，營業額剩昔日三分之一。她說，當地徒步區街道品質不夠平坦、夜間路燈不夠亮，有營業店面愈來愈少，造成惡性循環，客人持續在流失。

郭建盟認為，青年局在商圈推出「雄校聯社團實驗室」後，對愛跳舞學生來說是福音，也是商圈改造的契機，能塑造為南台灣街舞運動聚落，藉青少年朝聖人潮，帶動街舞運動周邊商機，也扭轉商圈頹勢。

經發局每年給各商圈20萬經費做行銷，郭建盟說，這筆錢若辦一次性活動效益有限，建議輔導商圈建立獨有特色，才是長遠之計。

黃韻潔說，商圈商家有與時俱進，如賣衣鞋就輔導加強網路銷售，餐飲則與外送平台合作求生存。