高屏堰川流量升 水情可望6月轉黃或綠燈

高雄市近兩日山區降雨，河川上游川流量增加，下游高屏溪取水今已由每秒3.9立方公尺（cms）提升3倍流量至每秒12.9立方公尺，另配合伏流水及地下水等多元水資源開發，未來若持續降雨在集水區，水情可望於6月轉為黃燈或綠燈。

高雄市水利局指出，荖濃溪、濁口溪等河川上游川流量增加，對於下游高屏溪取水有所助益，今日已由每秒3.9立方公尺提升3倍流量至每秒12.9立方公尺，對於旱象稍有紓解。

水利局也說，在配合伏流水及地下水等多元水資源開發下，再依氣象預報本周末尚有另波梅雨，若持續降雨在集水區，預計將有助於水情反轉，水情可望於6月轉為黃燈或綠燈。

高雄市水利局表示，高屏溪攔河堰從每日取水30萬噸，大幅提升至約70萬噸，加上目前7處伏流水井平均每日共可供應50萬噸，由市府水利局開鑿32寬口井也於今日送水，增加每日約9.6萬噸水量。

此外，再加上鳳山水庫每日平均約30萬噸供應產業用水，供自來水公司第七區管理處依各水源（地面水、伏流水、地下水及湖庫水）調度，已可穩定供應全市每日所需約135萬噸用水量。