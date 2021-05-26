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勞團籲紓困要配套 防企業左手拿補助右手裁員工
國內疫情延燒，全台三級警戒延至6月14日，休閒娛樂、餐飲業首當其衝，工鬥團體指出，疫情邁入延長戰的情況下，未來疫情衝擊範圍勢必將往其他行業迅速擴張，呼籲政府紓困方案不但應立即進場，更應搭配嚴謹配套措施，審查申請紓困方案的企業是否左手拿補助、右手違法解雇勞工，才能真正保障勞工權利。
工鬥表示，去年初疫情爆發後，中央各部會分別祭出紓困及振興補助方案，除提供貸款優惠及利息補助，也不乏補貼員工薪資的方案，然而，今年疫情更為嚴峻，衝擊程度恐更甚以往，讓人不僅擔憂停業企業的受雇勞工，會因無薪假而無以為繼，更擔憂企業以疫情為藉口，片面依據勞基法第11條來解僱勞工，導致勞工處境雪上加霜。
工鬥嚴正呼籲，政府下一階段的紓困方案，絕對要強化去年「拿紓困、不裁員」的政策方針，必須是真正願意和勞工一起共度難關的企業，才值得拿人民的納稅錢進行紓困，因此，政府部門務必組成跨部會團隊，嚴格審查申請企業有無違法解雇勞工，避免疫情之下的珍稀資源，反遭違法企業不當濫用，衍生左手拿政府補助，右手違法解僱勞工的荒謬亂象。
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