快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞團籲紓困要配套 防企業左手拿補助右手裁員工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
上班族示意圖。報系資料照
上班族示意圖。報系資料照

國內疫情延燒，全台三級警戒延至6月14日，休閒娛樂、餐飲業首當其衝，工鬥團體指出，疫情邁入延長戰的情況下，未來疫情衝擊範圍勢必將往其他行業迅速擴張，呼籲政府紓困方案不但應立即進場，更應搭配嚴謹配套措施，審查申請紓困方案的企業是否左手拿補助、右手違法解雇勞工，才能真正保障勞工權利。

工鬥表示，去年初疫情爆發後，中央各部會分別祭出紓困及振興補助方案，除提供貸款優惠及利息補助，也不乏補貼員工薪資的方案，然而，今年疫情更為嚴峻，衝擊程度恐更甚以往，讓人不僅擔憂停業企業的受雇勞工，會因無薪假而無以為繼，更擔憂企業以疫情為藉口，片面依據勞基法第11條來解僱勞工，導致勞工處境雪上加霜。

工鬥嚴正呼籲，政府下一階段的紓困方案，絕對要強化去年「拿紓困、不裁員」的政策方針，必須是真正願意和勞工一起共度難關的企業，才值得拿人民的納稅錢進行紓困，因此，政府部門務必組成跨部會團隊，嚴格審查申請企業有無違法解雇勞工，避免疫情之下的珍稀資源，反遭違法企業不當濫用，衍生左手拿政府補助，右手違法解僱勞工的荒謬亂象。

疫情 薪資 餐飲業

延伸閱讀

基隆市場、夜市多停業 林右昌：雙北傳統市場令人憂心

綠中常會談防疫 促加強說明陸方阻擋採購疫苗

綠中常會聚焦防疫 促強化說明中國阻擋採購疫苗

高市文化局所轄藝文場館延長閉館至6月14日 推紓困方案

相關新聞

影／睽違24年「超級血月」現身 搭配防疫標語超勵志

睽違24年的「月全食」天文奇景今天傍晚登場，由於東邊雲層多，月亮從海平面升起，7時09分全食開始，7時28分結束，今晚在...

睽違24年天文奇景！鄭明典曝「超級血月」實況千人朝聖

睽違24年的天文奇景今晚登場。上一次「月全食」又逢年度「最大滿月」，出現在1997年，中央氣象局說，今晚6時30分，月亮...

網路瘋傳「輝瑞疫苗團」 21天要價35萬還能玩美西

國內疫情持續延燒，不過卻面臨疫苗不足的窘境，包括南投縣、花蓮縣等縣市，都有意自行購買疫苗，如今傳出國內有旅行社開出「豪華...

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

雨下到中南部了。根據中央氣象局最新大雨特報顯示，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投地區及台中以南山區，共...

勞團籲紓困要配套 防企業左手拿補助右手裁員工

國內疫情延燒，全台三級警戒延至6月14日，休閒娛樂、餐飲業首當其衝，工鬥團體指出，疫情邁入延長戰的情況下，未來疫情衝擊範...

啟動二班制！ 台酒75%防疫酒精產量較去年同期多1.5倍

針對目前新冠肺炎疫情嚴峻，民眾防疫物資需求殷切，台灣菸酒公司指出，自5月14日以來，台酒增加酒精生產較去年同期多1.5倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。