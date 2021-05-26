睽違24年天文奇景！鄭明典曝「超級血月」實況千人朝聖

睽違24年的天文奇景今晚登場。上一次「月全食」又逢年度「最大滿月」，出現在1997年，中央氣象局說，今晚6時30分，月亮從海平面升起，7時09分全食開始，7時28分結束，可見到暗紅色的大滿月月面。錯過要等到12年後、2033年才能再次欣賞。氣象局長鄭明典也在臉書上PO出「超級血月實況」，截至晚間7時40分，已有超過4000人按讚朝聖。

「來了、來了！」鄭明典稍早在臉書上PO出「血月實況」，網友也紛紛回報各地狀況，台中南區、台南、墾丁西南邊、彰化等地區都有網友捕捉到血月身影，不過也有不少網友哀號，所在地因為雲層太厚都遮住了。

月全食現象，高雄壽山頂可見夕陽西下後月全食現身，紅色月亮搭配地景讓民眾驚呼。記者劉學聖／攝影

氣象局說，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象局說，該次月食剛好是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約逾35萬公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月視直徑大了約百13.6%。

氣象局表示，該次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日下午4時46分起，由「半影食始」揭開序幕、5時45分「初虧」、7時09分「食既」、7時19分「食甚」、7時28分「生光」、8時53分「復圓」，最後在9時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於7時09分至7時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。由於台灣在當日的「半影食始」及「初虧」階段尚未月出，因此將無法見到這兩個階段食相，天文上稱為月出帶食。

氣象局原先預估，西半部多雲到晴，沿海地區適合賞月，東北角、宜蘭則因為午後雷陣雨雲系，不容易看到。不過因為晚間雲層仍厚，不少西半部民眾仍撲空。而受到疫情影響，大多數民眾改觀看直播，氣象局直播在開始前就已聚集逾6000人等待觀看，線上人數一度將近萬人。