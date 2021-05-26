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共體時艱！ 宏匯廣場300家專櫃包底調降3成、管理費減半

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場給全館300多家專櫃廠商發函，所有專櫃年度包底調降30％、5月管理費減免50％，在疫情時期與合作廠商共體時艱。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場給全館300多家專櫃廠商發函，所有專櫃年度包底調降30％、5月管理費減免50％，在疫情時期與合作廠商共體時艱。圖／宏匯廣場提供

全台疫情三級警戒延長，在疫情持續緊張下，全民配合政府防疫政策居家防疫，最需要人流的百貨業瞬間人潮真空，百貨與廠商都在苦撐中，在還沒等到政府紓困金前，位於新北疫情熱區的新莊宏匯廣場率先向專櫃廠商與合作夥伴伸援手，於25日開會決議後，給全館300多家專櫃廠商發函，所有專櫃年度包底調降30％、5月管理費減免50％，在疫情艱困時期與合作廠商共體時艱。

另外，配合政府防疫政策，減少人員移動、降低接觸風險，宏匯廣場響日前自5月24日起至5月28日自主暫停營業5天，因應三級防疫延長至6月14日，苦日子還要繼續，為了共體時艱，便發函給協力廠商跟合作夥伴，即日起所有專櫃的年度包底調降30％、5月份管理費減免50％。

宏匯廣場指出，公司僅僅希望實踐企業社會責任，為合作廠商盡一些些心意，因為商場和各品牌背後都有許多家庭，希望只要人心不散、信心不斷，再大的風浪都能挺過的。

宏匯廣場發函給館內協力廠商與合作夥伴。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場發函給館內協力廠商與合作夥伴。圖／宏匯廣場提供

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