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陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

端午飄香 遠百嚴選隆粽登場

撰文 / 江佩君

遠東百貨徐雪芳總經理(中)期許《端午節禮品專輯》商品提案推陳出新。右起財務長湯治亞、企劃長劉志成、營運長林彰豐、超市餐飲部陳佑任協理。 圖／遠東百貨 提供
遠東百貨徐雪芳總經理(中)期許《端午節禮品專輯》商品提案推陳出新。右起財務長湯治亞、企劃長劉志成、營運長林彰豐、超市餐飲部陳佑任協理。 圖／遠東百貨 提供

雖然台灣全民正面臨疫情關鍵時刻，但只要遵守防疫生活守則，日常生活還是要過。趁著端午時節，選購喜愛的鹹粽、甜粽與全家人一起分享，透過端午節日的儀式感，感受日子如常即是最大的平安。今年遠東百貨照慣例由總經理徐雪芳領軍經營團隊吃粽、選粽，為今年端午粽精選出「混血」與「海味」當道的滋味。

遠東百貨徐雪芳總經理向大家推薦洪曉蕾「Lei蕾味Way」的烏金神草養身粽禮盒。 圖／遠東百貨 提供
遠東百貨徐雪芳總經理向大家推薦洪曉蕾「Lei蕾味Way」的烏金神草養身粽禮盒。 圖／遠東百貨 提供

●混血滋味
Lei蕾味Way 「烏金神草養身粽禮盒」

洪曉蕾自創品牌「蕾味」，以料理「色、香、味、意、形」工法，創作出外型及美味兼具的好味道。蕾味「烏金神草養身粽禮盒」精選台灣雲林口湖日曬烏魚子及上等人篸、融合頂級松阪豬肉、干貝和北蟲草搭配海陸食材，再以清香荷葉包覆手工拌炒私房米飯相融入味，特別的「方形」造型，是款內外皆美的端午粽。4顆一盒建議售價1,080元、特價880元。並附品牌專用透明提袋，外出使用環保又時尚。

Lei蕾味Way「烏金神草養身粽禮盒」。 圖／遠東百貨 提供
Lei蕾味Way「烏金神草養身粽禮盒」。 圖／遠東百貨 提供

香格里拉台南遠東國際飯店 「雙響紫緣粽禮袋」
遠百獨家

內含海陸雙拼日式和牛粽選用澳洲草飼養和牛臉頰肉，肉質軟嫩鮮甜，搭配上精選龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝、魷魚等食材做成的龍蝦海鮮粽，兩種高檔食材一次享用，禮盒搭配八海山大吟釀清酒一同享用。「雙響紫緣粽禮袋」日式和牛粽、龍蝦海鮮粽加上八海山大吟釀清酒300ml一瓶，建議售價1,598元。

香格里拉台南遠東國際飯店 「雙響紫緣粽禮袋」。 圖／遠東百貨 提供
香格里拉台南遠東國際飯店 「雙響紫緣粽禮袋」。 圖／遠東百貨 提供

酒後不開車，安全有保障。

寒舍集團「桂香蓮蓉凰金粽」

圓糯米揉入片糖、桂花醬及渾圓的蓮子，軟糯口感夾藏鬆脆，香甜蓮蓉內餡包覆著飽滿鹹蛋黃，多重層次、甜中帶鹹的混搭香氣滋味令人驚艷。6入建議售價980元。

寒舍集團「桂香蓮蓉凰金粽」。 圖／遠東百貨 提供
寒舍集團「桂香蓮蓉凰金粽」。 圖／遠東百貨 提供

●海味當道
台北晶華酒店「晶華冠軍粽香禮盒」

主廚將歷年榮獲媒體評比以及最受歡迎的常勝粽集結成「晶華冠軍粽香禮盒」，讓大家可以細細品味晶華30年來的經典、傳統好味粽香。禮盒內含冠軍鮑粽、鮮竹筍鮮肉粽、松露牛肉粽、紫米豆沙粽、八寶芋泥粽共5款，冠軍鮑粽鮮香迷人，可是海味的代表作。5入建議售價1,280元。

台北晶華酒店「晶華冠軍粽香禮盒」。 圖／遠東百貨 提供
台北晶華酒店「晶華冠軍粽香禮盒」。 圖／遠東百貨 提供

●伴手好禮
餓食拌麵「餓食組合箱」

藝人哈孝遠投資的「餓食拌麵」品牌，主打麵體就是夠份量，口味分別有「蔥油櫻花蝦」寬版加厚關廟刀削麵口感十足，130g×4包建議售價185元。「梅乾菜」加厚關廟拉麵口感紮實，135g×4包建議售價165元。「鴨香紅蔥」Q彈關廟細麵可充分沾附醬汁，138g×4入建議售價185元。另有「辣味噌(全素)」135g×4包建議售價165元。餓食組合箱四種口味各一袋，建議售價688元。

藝人哈孝遠投資的餓食組合箱。 圖／遠東百貨 提供
藝人哈孝遠投資的餓食組合箱。 圖／遠東百貨 提供

Yoku moku 「端午盛樂綜合禮盒」

來自日本東京甜點伴手禮的代表，以明星商品原味雪茄蛋捲聞名世界，長期深具高人氣。這回首次將端午圖騰深烙禮盒上，相當應景適合節慶送禮。並搭配台灣限定新口味—雙層焙茶白巧克力薄片、雙層抹茶巧克力薄片。

端午盛樂綜合禮盒內含原味雪茄蛋捲3入、雙層抹茶白巧克力薄片3片、雙層焙茶白巧克力薄片3片、雙層巧克力薄片3片、雙層白巧克力薄片3片，建議售價750元。

Yoku moku 「端午盛樂綜合禮盒」。 圖／遠東百貨 提供
Yoku moku 「端午盛樂綜合禮盒」。 圖／遠東百貨 提供

果物美學「彩虹小番茄」

堅持挑選最鮮甜當季果物，彩虹小番茄豐富多樣的色澤呈現最天然的番茄原味，營養豐富。1kg裝一盒建議售價650元、2kg裝一盒建議售價1,200元，可冷藏保存5天。

果物美學「彩虹小番茄」。 圖／遠東百貨 提供
果物美學「彩虹小番茄」。 圖／遠東百貨 提供

香格里拉台北遠東國際飯店 「端午美粽禮袋」
遠百獨家

包裝樣式特別打造如同粽子開口的圓形設計，典雅紅色增加喜氣。想品嘗新款美粽口味推薦美粽禮袋，內含梅菜干貝燒肉粽1入、五穀米牛肚菌粽1入、外婆粽2入、紫米奶黃粽1入的鹹甜組合。外婆粽集結傳統風味的開陽、花菇、鹹蛋黃、魷魚和豚肉，加上經典粽香，令人回味。5入建議售價1,188元

香格里拉台北遠東國際飯店 「端午美粽禮袋」。 圖／遠東百貨 提供
香格里拉台北遠東國際飯店 「端午美粽禮袋」。 圖／遠東百貨 提供

優惠好康

即日起至6月14日購買遠百端午節專刊商品，使用遠百APP結帳或持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上，即可至贈品處兌換「100元美食餐飲抵用券」一張。購買專刊商品兩件以上可享95折優惠。活動期間，端午節禮品可在全台遠東百貨異國食品館「FE21’World Gourmet」專櫃販售。

預購點位及資訊

遠百信義A13 02-77500888分機8222
遠百寶慶 02-23816088分機321
板橋大遠百 02-77054168分機8802
遠百板橋中山 02-89525678分機8275
遠百桃園 03-3359811分機3302
新竹大遠百 03-5233121分機6502
台中大遠百 04-37022168分機3222
遠百嘉義6樓 05-2365137分機8222
台南大遠百 06-2098999分機6606
高雄大遠百 07-9728888分機6646
遠百花蓮 03-8355588分機860

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