新冠肺炎恐引發腦中風 三高患者應提高警覺

新冠肺炎（COVID-19）患者有更高機率發生腦中風。根據國外案例，COVID-19患者相對一般人罹患腦中風風險更高，且多數患者有高血壓、高血糖、高血脂三高及慢性疾病。醫師提醒，銀髮族及三高患者均為高危險族群，疫情期間應加強防疫，包括勤洗手、戴口罩、減少外出，遠離COVID-19帶來致命風險。

根據《BBC》報導，英國研究將確診COVID-19病人及流感人群、呼吸道感染人群做對照，發現COVID-19者比另外2組患者更容易罹患大腦相關疾病，引發失智、憂鬱症及中風等。有國外案例，患者起初以腦中風入院，住院數天竟變新冠肺炎，但個案數不多無法統計。

美國心臟學會（AHA）發表一篇論文，提到COVID-19與腦中風關聯性。包括：確診COVID-19的患者，有1.3%機率會出現缺血性腦中風，相較無確診者罹患腦中風機率為1.0%，機率稍高；確診COVID-19的患者罹腦中風，本身多有三高、心血管疾病如心房顫動、心衰竭等。論文也統計病患預後情形，發現確診COVID-19的患者，發生腦中風後不論死亡、失能，得由養護機構照顧的比率，是一般腦中風患者的2倍。

台北榮民總醫院新竹分院神經內科主任尹居浩指出，COVID-19確診者有2種情況容易引發缺血性腦中風。一為凝血功能異常，造成血小板偏低，導致栓塞堵住血管。二為新冠病毒透過透過細胞膜表面的受體蛋白「ACE2」侵入，破壞血管的內皮細胞，引發發炎反應，為了修復內皮細胞損傷，血球會形成血塊、黏在內皮細胞破損處，堆積越多變成血管梗塞。

缺血性腦中風患者須儘速治療，若三小時內送醫可於靜脈施打血栓溶解劑、八小時內做動脈取栓手術。目前收治病人，第一步仍需進行COVID-19快篩。尹居浩表示，美國心臟學會、世界腦中風組織（WSO）、台灣腦中風學會均建議，目前腦中風患者以靜脈溶栓治療優先，因動脈取栓為侵入性治療，容易引發血栓，可能會造成內皮細胞損傷，臨床上目前採保守治療。

尹居浩說，有些個案初步以腦中風症狀表現，後來出現發燒、才確診為新冠肺炎患者，對於第一線消防隊救護員，恐有感染風險，提醒消防同仁提高警覺。目前全台醫院為儲存醫療量能，許多常規手術、健康檢查紛紛延後改期，他建議長輩有心臟、血管疾病等應做好自我保護，降低感染風險，共同防堵新冠肺炎。