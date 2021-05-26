新防疫神器 KALTECH光觸媒空氣淨化機 降低病毒活性達99.99%

面對持續新增、足跡遍佈全台的本土案例，讓各地民眾憂心忡忡，市面上也出現各種淨化空氣科技，希望能消弭逐漸升高的感染危機。面對疫情肆虐，聲寶代理日本製造之「KALTECH光觸媒空氣淨化機」，透過光觸媒淨化原理，提升空氣品質的同時還能降低病毒活性，帶給民眾更安心、安全的好空氣。

去年疫情肆虐初期，日本KALTECH公司即獨家開發出具革命性的產品「KALTECH光觸媒空氣淨化機」，業界首創，不搭載吸附性濾網，只利用光觸媒所產生的「氫氧自由基」，即可降低病毒的活性達99.99%。根據日本大學醫學部內科學系及理化學研究所共同研究報告指出，運轉20分鐘後，其光觸媒技術可不活化空氣中飄浮的新冠狀病毒達99.99%，將感染性降低至檢測極限值以下，效果證實能有效抑制新冠狀病毒。

同時，「光觸媒」濾網保養方式也相當簡單，只需要數個月一次以水洗浸泡、晾乾，即可輕鬆還原光觸媒效能，大幅節省更換耗材費用，對地球更環保。外型設計上，輕薄流線簡約，且能座立、壁掛兩用，優雅無違和融入各種環境。

除了空氣淨化機以外，在家中還可搭配Arkdan大師款空氣清淨機，雙向進風設計，可快速濾清空氣中PM2.5，雙套過濾系統，有H13等級HEPA高效率網、活性碳陶瓷球除臭濾網及Pico Pure水離子科技，可改善室內空氣、降低過敏，並提升室內生活品質。