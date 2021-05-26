冷氣開整天怕電費爆表？ 內行揭「1關鍵」：關掉反而更貴

國內本土疫情延燒，各級學校都已停課改採遠距教學，部分公司也要求員工居家辦公，避免外出增加病毒散播風險。而一整天都待在家中，加上漸入夏日氣溫升高，不少人都習慣長時間開冷氣消暑，引起許多民眾擔憂電費金額。對此，一名網友就詢問「變頻冷氣是否能開24小時？」引發熱烈討論。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，由於近期天氣逐漸炎熱，常常冷氣一開就持續好幾個小時，雖然先前已將家中的舊式冷氣換成變頻空調，還是很擔心不小心吹過頭，導致電費爆表。他因而好奇詢問，若使用變頻冷氣，是否「從回家到隔天早上都不用關了？」

文章引來網友回應「真的可以，一個月不會超過3000」、「我從安裝完冷氣就沒關過了」、「我就是啊，一個月不會超過1500」、「6月份開24小時冷氣+電腦，一度電5塊，剛剛看電費1750，小套房」、「都變頻了當然開到爆啊」、「我真的是那種夏天都開著的」等，指出變頻冷氣確實較不耗電，不必擔心電費問題。

而許多人則點出，影響冷氣電費的最大關鍵在於「開關冷氣的頻率和次數」，直言「開開關關最耗電」、「不用開開關關耗電，它會保持27度」、「短時間要再開啟就不建議關」、「關機有持續12小時以上再關，不然都耗電在冷房」、「出門五小時內我都不會關」、「最貴的就前半小時冷房」；另外也有人說「如果你家裏有6台變頻你敢不關試試看」、「看你開幾度」、「要看房間有沒有西曬、密閉夠不夠」等，提出其他影響因素。