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宅在家好頹廢？ 物理治療師教5招輕鬆訓練肌耐力

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範三角肌訓練。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範三角肌訓練。圖／天晟醫院提供

國內疫情持續嚴峻，健身房、游泳池等健身場所都暫時關閉，全民宅在家，中壢天晟醫院復健科物理治療師李宗彥提供5個簡易動作，讓大家能有效鍛鍊大腿、手臂和三角肌的肌耐力，每天只要運用運動技巧練習10分鐘，就能強化關節柔軟度及提升平衡感，在家防疫同時也兼顧身體健康。

李宗彥表示，鍛鍊肌耐力可從腿到手循序漸進，首先從大腿伸張開始，先找一張穩固的椅子單腳抬膝，往前上提伸直，腳板往上勾維持10秒，兩腳交叉進行，重複2至3次；接著前弓後箭步，維持上半身穩定，脊柱中立挺胸，跨步向前後腳伸直，兩腳尖朝向前方維持5秒，兩腳交叉進行，重複2至3次。

李宗彥說，接下來的訓練可使用彈力帶進行，如訓練站姿開腿，將彈力帶繫於雙膝之間圈住雙膝，膝關節、髖關節微微彎曲，配合呼吸雙腳膝蓋向外拉開，兩腳交叉進行，重複2至3次；另外也能訓練手臂肌，首先單腳踩住彈力繩，雙手緊握彈力繩的兩頭，接著呈弓箭步，雙手往前平舉，維持5秒後慢慢放下，動作重複2至3次。

李宗彥指出，使用彈力帶訓練三角肌，第一要先將單腳踩住彈力繩，雙手緊握彈力繩的兩頭，再來呈弓箭步，雙手往左右兩側平舉，維持5秒後慢慢放下，重複動作2至3次。

李宗彥表示，每天只要運用運動技巧練習10分鐘，就能在家輕鬆鍛鍊肌耐力，用漸進式的運動方式，強化關節柔軟度及提升平衡感，無論男女老少，都可以積極從事有氧運動及肌力訓練，增強免疫力對抗病毒。

天晟醫院復健科物理治療師示範前弓後箭步。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師示範前弓後箭步。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範手臂肌訓練。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範手臂肌訓練。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範站姿開腿。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師使用彈力帶示範站姿開腿。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師示範大腿伸張運動。圖／天晟醫院提供
天晟醫院復健科物理治療師示範大腿伸張運動。圖／天晟醫院提供

健身 復健 疫情

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