啟動二班制！ 台酒75%防疫酒精產量較去年同期多1.5倍

針對目前新冠肺炎疫情嚴峻，民眾防疫物資需求殷切，台灣菸酒公司指出，自5月14日以來，台酒增加酒精生產較去年同期多1.5倍；截至目前為止，已量產300ml酒精將近300萬瓶，預計本週配送出的數量在220萬瓶左右。台酒公司5個酒廠增加酒精產線，目前是二班制在生產供應，台酒保證每天供應不斷貨，請民眾勿須恐慌。

台酒公司強調，台酒公司旗下5個酒廠生產酒精，分別是隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭，5月14日本土疫情再度嚴峻，台酒公司酒精產線已增量生產，較去年同期多1.5倍。酒廠並啟動二班制輪班生產以供應民眾需求，供應的通路包括特販通路（含四大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康）、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠，本週將配送出220萬瓶左右。

至於生產和配送的數量落差，台酒公司表示，主要是台酒公司的酒精配送到各通路會先進各家的統倉，各家統倉配送到各分點會有1至2天的時間落差；民眾亦可直接洽台酒的全台直營門市通路排隊購買。

台酒表示，台酒公司直營的營業所、便利店等，民眾1人都可以買到3瓶，台酒已增加防疫熱區的數量分配。台酒公司保證，天天加量生產不斷線，市場酒精供應無虞，請民眾無需恐慌。

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