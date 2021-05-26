自行停用身心科藥物 精神科醫：超過5成患停藥症候群

疫情下，維持心理支持系統更顯重要，除了日常保健外，開業精神科醫師粟寧指出，服用身心治療藥物超過30天者，若突然停藥，罹患停藥症候群機率超過5成，建議患者平時就要和醫師討論用藥計畫，不要自行停藥，否則恐面臨「停藥症候群6症狀」。

本土疫情連續多日破百例確診，台灣疫情警戒升至第三級，民眾盡量減少外出、避免與他人接觸，對此，粟寧建議，有憂鬱、焦慮、失眠等問題者，記得培養支持性力量，除可線上與家人、朋友保持聯絡，也可以看新聞，與外界接軌，維持「人與人之間的心理連結」。

此外，在家進行舒壓活動也很關鍵，粟寧表示，如今許多民眾居家辦公，休息之餘，可多進行自己喜歡的舒壓活動，如在家運動、線上借閱電子書、追劇等，維持身心平衡；生活作息規律、不熬夜、養成運動習慣、節制飲食也很重要。

長期服用身心治療藥物者，若突然自行停藥，恐罹患停藥症候群。粟寧指出，服用抗憂鬱劑、抗焦慮劑、鎮靜安眠藥物超過30天者，若突然自行停藥，有54%的患者會罹患停藥症候群，會於停藥2至4日後，出現輕微身心症狀，包括失眠、噁心、暈眩、感覺異常、焦慮易怒，以及類流感症狀，如頭痛、無力疲倦、肌肉痠痛等。

粟寧說，根據門診觀察，學生、20至30多歲上班族與40、50歲家庭主婦等族群，都是停藥症候群的好發族群，他分享，之前有一名20多歲男性上班族，長期服用身心治療藥物，平常脾氣溫和，但突然自行停藥後，竟嚴重失眠、容易焦慮、情緒暴躁，甚至還跟家人起衝突。