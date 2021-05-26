聯新國際醫院視訊診療結合手機APP再升級 假日也可看診

桃園市聯新國際醫院因應疫情開辦視訊診療門診，今天正式上線，因為預約階段已經滿額，病友反映好，院方決定開放更多科別門診也投入視訊醫療服務。

聯新國際醫院總院長張煥禎表示，目前已設立慢性穩定病人視訊門診，第一階段先安排家庭醫學科醫師，處理慢性穩定病人的慢性病連續處方籤需求，後續將開設各科視訊診療門診，包括家庭醫學科、腎臟科、神經內科、心臟內科、新陳代謝科、胸腔內科、大腸直腸外科、泌尿外科。

聯新國際醫院表示，疫情嚴峻，全國第3級警戒延長，院方將視訊診療門診再升級，結合「健康益友APP」擴大服務範圍，5月26日起，開放門診全部科別視訊診療，不只周一到周五，假日也安排醫師門診，每天早、午、晚3個時段可供選擇，提供全天候的手機平板線上視訊門診服務。

視訊診療門診啟用後，預約專線6線自動跳號還是忙線，各科診次均額滿。為因應防疫期間民眾就醫需求，特別擴大升級視訊診療門診，推出「防疫視訊診療門診服務2.0版」，只要下載「健康益友」APP，即可網路直接預約，讓民眾視訊診療操作使用更簡易。

聯新國際醫院吳政哲醫師說明，健康益友APP是僑委會、衛福部，與急診醫學會共同開發的平台，聯新國際醫院今年上半年參與僑委會專案計畫就使用該系統，協助提供海外僑胞24小時線上健康諮詢及視訊服務。因應近期疫情變化，醫院與健康益友APP合作，提供持有健保卡的民眾下載，協助國人零接觸視訊看診，使用期限依健保署公告暫定為6月14日。

張煥禎總院長表示，聯新國際以發展無圍牆的醫院為願景，遠距醫療是醫院及先進國家未來推動發展的趨勢，此次防疫政策開放大幅推動台灣遠距診療的進程，聯新國際醫院因為有之前服務僑胞經驗，很快決定採用健康益友APP，一方面支持台灣醫療創新，另一方面可快速滿足病人需求。

妥瑞症治療專家小兒科醫師薛常威說，根據過去國際醫療服務的經驗，妥瑞兒、注意力不足過動症皆特別適合視訊診療，治療效果不輸給當面看診。神經內科醫師郭芷毓說，聯新國際醫院健康益友APP可以線上預約、視訊看診，非常方便，適合疫情期間應用於失智症中心與居家照護病人的追蹤照顧。