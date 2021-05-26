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光田醫院引進正壓室檢疫亭 醫護戶外採檢舒適得多

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院引進正壓室檢疫亭，讓醫護人員在安全環境下採檢。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院引進正壓室檢疫亭，讓醫護人員在安全環境下採檢。記者游振昇／攝影

疫情不斷升溫，光田綜合醫院20日已啟動快篩站，每天篩檢工作量龐大，為讓醫護在安全的環境下進行採檢工作、提升效率，引進工研院研發的「正壓式檢疫亭」今天啟用，為中部首先採用的快篩醫院。

光田綜合醫院引進「正壓式檢疫亭」，具有安全、採檢量高、潔淨舒適等特色，亭內設有空調設備，可使空氣由內往外流動，髒污或受汙染空氣無法進入，在乾淨穩定的環境下安心採檢，成了防疫的最大利器。

在引進正壓式檢疫亭前，醫護人員是在一般戶外檢疫亭內，穿著厚重防護衣，不只穿脫困難，連要喝水、上廁所都相當不便，在沒有空調、高溫日曬的環境下採檢難受，每當結束快篩工作時脫下防護衣，全身都是濕透的汗水，非常辛苦。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，疫情嚴峻，看著醫護人員每天為防疫工作不堪負荷感到心疼，在得知「正壓式檢疫亭」能讓醫護在更安全舒適的環境下採檢，減輕厚重的防護裝備，醫院立即向工研院訂購兩座，希望能降低醫護站在第一線的感染風險與工作負擔。

目前正壓式檢疫亭一座設置在光田沙鹿總院第二醫療大樓外，另一座也將在大甲院區快篩站設置後啟用，如在正常的情況下，1小時內至少可為40位民眾完成採檢工作，發揮防疫的最大戰力。

光田綜合醫院策略長孫茂勝呼籲，快篩服務提供給與確診有接觸史、足跡重疊，且出現症狀者，可透過光田官方網站線上或電話預約(04-2688-7799)，如沒有符合快篩條件，請暫緩篩檢，把資源留給需要的人，並且勤洗手、戴口罩，非必要時別出門、待在家守護台灣，一起為抗疫努力。

醫護人員 疫情

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