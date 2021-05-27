早餐不踩雷，賀寶芙奶昔給你最想要的營養，健康沒負擔

近期許多民眾的生活型態都隨大環境產生變化，不管是居家上班還是不得不出門的外食族，吃一頓營養健康的早餐啟動一整天的活力都非常重要。早上趕時間、沒時間好好準備早餐，最怕就是市面上常見的早餐選擇都讓人輕易掉入高油高熱量的陷阱。

資深營養師游晏涵指出，早餐店漢堡雖然有肉排、生菜、蛋滿足了蛋白質和纖維需求，卻容易吃下過多澱粉、碳水化合物、不好的油脂及過多的熱量而不自知；且不均衡的早餐搭配也容易導致精神不佳及無法維持飽足感等問題。

居家上班也容易因為沒有時間感，忽略餐餐營養均衡的重要性。因此，忙碌現代人要保持健康的體質和體態，早餐一定要吃且吃得營養均衡才行，必須含有優質蛋白質、好脂肪，輔以膳食纖維和維生素及礦物質，吃完才能活力飽滿有精神，也提供一定的飽足感，啟動一整天的能量又不會攝取過多的熱量。

健康用喝的，享受全方位營養早餐

蛋白質、維生素、礦物質等營養素，是每天飲食不可或缺的重要元素。蛋白質建議選擇植物性蛋白質，其所含的必需胺基酸優於牛肉與雞肉。大豆能夠提供優質蛋白質，含有18種必需胺基酸與能量。維生素、礦物質是很重要的微量元素補充，主要來自蔬菜及水果，但常被一般民眾忽略。維生素D和E的攝取也經常不足，維生素D幫助鈣質吸收，維生素E則是幫助對抗自由基。維生素和礦物質雖不提供熱量，但對於身體的各種生理和代謝作用是不可或缺。此外，鈣質和鐵是民眾經常容易補充不足的礦物質。每天補充鈣質可以幫助維持骨質健康，充足鐵質攝取很重要，是維持健康的關鍵礦物質之一。

為了以足夠的營養開啟美好的一天，資深營養師游晏涵推薦早餐新選擇，可將240cc的無糖豆漿或牛奶倒入隨行果汁杯，添加2匙含蛋白質、維生素、礦物質的營養蛋白混合飲料，也可另外加入蛋白粉和纖維粉，想要更美味還可以再把新鮮水果，例如香蕉、蘋果、藍莓等，加進去後充分攪拌，符合標準熱量，不到五分鐘就能完成一杯營養好喝的健康奶昔，讓你的早餐更豐富又美味，還能依照每天的心情喜好變換不同口味。

健康用喝的，享受全方位營養早餐。 圖／賀寶芙 提供

營養早餐怎麼挑？

營養均衡的早需包含5個非常重要的元素，包括優質醣類、優質蛋白質、好脂肪、膳食纖維、營養素。一般民眾的早餐選擇幾乎不可能均衡攝取到這些營養，而營養蛋白混合飲料提供19種人體必需的維生素、礦物質、優質蛋白和植物營養素，可輕鬆快速補充各種身體所需的能量，包含有能夠提供能量及飽足感的蛋白質、碳水化合物。低脂、無膽固醇、無反式脂肪酸以及奶素配方，每份都含有纖維及大豆蛋白。不僅營養充足、粉狀使用便利，還有多種口味能任由你搭配。

市售品牌琳瑯滿目，選購時一定要優先選擇國際大廠，賀寶芙擁有全球40年的生產經驗，是全球第一大體重管理及健康品牌；更要具有國際級品質驗證，賀寶芙7種口味營養蛋白混合飲料(香草、巧克力、草莓、芒果、巧餅、拿鐵、薄荷巧克力)全數通過台灣SNQ國家最高品質認證，喝得健康又安心。

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