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天晟醫院提供視訊遠距醫療門診 減少就醫暴露

聯合報 / 記者許佳惠／台北即時報導
天晟醫院推出遠距看診服務，降低人流接觸帶來的潛在感染風險。天晟醫院提供
天晟醫院推出遠距看診服務，降低人流接觸帶來的潛在感染風險。天晟醫院提供

冠肺炎疫情升溫，全國防疫三級警戒，慢性病患擔心回診就醫恐增染疫風險，中壢天晟醫院貼心推出視訊遠距醫療門診，5月28日前，有需要及符合條件的民眾，在家也能看診，落實防疫策略、。

天晟醫院蔡芳生院長表示，這幾週隨著疫情不斷擴大，讓許多原本需要回到醫院看診的病人都受到影響，有些是延遲或因應政策而取消就醫，這不僅影響病人就醫權益，甚至影響病情。

因應這次疫情急遽升溫所開設的視訊診療門診，適用對象為「沒有緊急醫療需求的門診病人」，初診、複診都能預約，看診費用與到院看診完全相同，同樣享有健保給付。有就醫需求民眾，可透過下列步驟完成視訊診療門診:

1.選擇網路掛號、或專人協助，專線電話(03)462-7171，取得看診時間及資訊。

2.確認並備妥Line視通訊軟體功能。

3.在約定的看診時間上線，並出示健保卡，完成看診。

4.病人視訊診療結束後3天內，由家屬或代理人持看診病人的之健保卡，到醫院完成補卡、批價及領藥等程序。

蔡芳生強調，面對國際疫情延燒與國內本土案例不斷，醫療科技的導入與運用，在各級醫療機構已經是勢在必行，天晟醫院已超前佈建，不僅應用科技軟體在醫療視訊診療業務，日前降低人流接觸帶來的潛在感染風險更與微軟(Microsoft)合作，將HoloLens2 MR功能應用在居家醫療場域，做為輔助醫療人員間重要的溝通工具。

健保卡 疫情 慢性病

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