粉領族常打電腦滑手機 手掌如遭電擊刺痛麻　

南投28歲曾姓粉領族因有許多文書工作，經常使用滑鼠與鍵盤，空檔時間也再滑手機，長時間下來，開始出現手指麻、痠，甚至延伸至手腕與手臂，而且會忍不住用力甩手，想減輕手部麻痛感，就醫後發現罹患腕隧道症候群。

南投醫院疼痛科醫師隋善中說，腕隧道症候群是一種周邊神經擠壓症候群。腕隧道症候群是由於手腕過度使用，造成手掌刺痛，甚至睡覺時會痛醒。這些問題手腕組織擠壓到上臂「正中神經」造成。

人體的神經離開脊髓之後，不斷的分枝，並遊走在肌肉間筋膜，再穿過肌膜到達所要支配或是感覺的部位。在這遊走的過程中，任何造成組織發炎或是受傷皆有可能擠壓到所經過的神經。

隋善中說，治療腕隧道症候群，要找出擠壓的神經以及造成擠壓的原因。建議患者改變生活方法，減少重複的運動，造成神經繼續擠壓，並依患者的症狀給予止痛藥物減緩疼痛；安排「神經解套注射」；嚴重時可利用手術治療鬆解擠壓的神經。

每個人在生活中都可能面臨各種疼痛，有些人會選擇忍耐、自行服用止痛藥等方式，醫師提醒疼痛有可能是某種傷害或疾病所產生的警訊，不得忽視。當患者有後頸部痠痛、下背痛、肌炎、纖維肌痛、周邊神經擠壓痛、複雜局部疼痛症候群、泡疹後神經痛等問題，可以至疼痛科門診，疼痛科醫師會先評估造成患者疼痛的原因，再透過超音波、手術等不同的治療協助患者達到減痛、控制疼痛的目的。