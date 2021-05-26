家留給自主健康或居家檢疫的家人 飯店業推長住專案

疫情升溫，三級警戒延長到6月，大多數企業多實施分流上班或異地在家辦公，嘉義承億文旅提出「近鄉個人隱居」長住專案，並針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日800元起讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

承億文旅集團創辦人戴俊郎坦言，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。

承億文旅集團遂推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起入住旗下飯店雙人房。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，此發想主因是飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家裡人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。大部分的詢問電話都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。

除「個人隱居專案」之外，承億文旅亦針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。