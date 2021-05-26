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家留給自主健康或居家檢疫的家人 飯店業推長住專案

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
承億文旅因應疫情下許多公司採分流制，推出「日租辦公」專案。圖／承億文創集團提供
承億文旅因應疫情下許多公司採分流制，推出「日租辦公」專案。圖／承億文創集團提供

疫情升溫，三級警戒延長到6月，大多數企業多實施分流上班或異地在家辦公，嘉義承億文旅提出「近鄉個人隱居」長住專案，並針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日800元起讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

承億文旅集團創辦人戴俊郎坦言，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。

承億文旅集團遂推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起入住旗下飯店雙人房。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，此發想主因是飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家裡人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。大部分的詢問電話都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。

除「個人隱居專案」之外，承億文旅亦針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。

簡巧珊說，此專案是因應疫情下許多公司採分流制上班而有辦公場所租借的需求，希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族打造最小移動距離的定點健康通勤。

承億文旅推「個人隱居」專案，限定長住一周以上，每天999元。圖／承億文旅提供
承億文旅推「個人隱居」專案，限定長住一周以上，每天999元。圖／承億文旅提供

上班族 疫情

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