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全台6間「承億文旅」轉向：近鄉隱居、安全日租辦公房

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
承億文旅提出健康通勤方案。圖／承億文旅提供
承億文旅提出健康通勤方案。圖／承億文旅提供

全台三級警戒延長到6月，大多數企業實施分流上班或異地在家辦公，但不是所有上班族都有條件可落實社交安全距離，在台灣擁有6間設計旅店的承億文旅轉向推出「近鄉個人隱居」長住專案，每日999元起；另針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日800元起，提供上班族維持不跨區的定點通勤新生活。

承億文旅集團創辦人戴俊郎指出，雖然政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族是住在多人分租的家庭式雅房，若遇上同住者需自主健康管理或居家檢疫，在家根本無法滿足一人一室，且有群聚風險。

因此，承億文旅集團推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起，可選擇入住旗下飯店雙人房，但需在入住前完成政府推動的全民社交距離APP並回答近期台灣移動史，入住後也要配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒來提供等。

承億文旅集團指出，目前旗下所有飯店(淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道)都以最嚴格的標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室皆暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排。

此外，承億文旅也針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位，承億文旅品牌長簡巧珊說明，為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室除採實聯制及固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共三次的體溫測量。「希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族打造最小移動距離的定點健康通勤」。

除力求防疫之下的空間活用功能外，因應餐廳現在全面禁止內用，承億文旅旗下「微風岸港式飲茶餐廳」即日起也推出外帶港點全面8折及各式優惠組合套餐。

上班族 社交距離 淡水

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