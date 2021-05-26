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美食外送消費爭議申訴 近4成訂餐遭取消不退費

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。本報資料照片
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。本報資料照片

全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增，行政院消保處分析foodpanda、Uber Eats今年1月到4月間的消費爭議案件總共566件，有近4成爭議申訴案是消費者未接到外送員電話，訂單遭取消且不退費。

消保處統計，今年1到4月接獲的美食外送平台消費爭議申訴案件達566件，其中foodpanda416件、Uber Eats150件，消費爭議裡面，以消費者未接到電話就被業者取消訂單且不退費，跟線上客服聯繫未果218件，佔消費爭議申訴案件數最高。

消保處提醒民眾，訂餐後應隨時注意訂單狀態，例如店家收單、外送員送餐及到餐等，若確實未接到外送員或客服人員來電，請留存相關頁面訊息，供未來聯繫業者線上客服或提起消費爭議申訴相關證據。

其次為餐點內容物不符，申訴案件數37件。消保處指出，此類型是送餐與店內用餐內容物(量或質)不符，或少送餐點等，提醒民眾慎選優良店家，收到餐點若發現有量或項目缺少，應立即拍照留存，向業者線上客服反映，請求業者退還差額費用。

第三種申訴類型是優惠折價爭議29件，包括折價券有期限未揭露、使用折價券卻未折價、優惠券消失、未使用卻顯示已使用及免外送服務費方案卻自動扣款等。消保處建議，應多方瞭解折價券使用方式、期間，若不清楚相關訊息，可先詢問業者，另如為免外送服務費方案，則應留意到期日，到期前點選不續約。

此外，疫情期間使用美食外送，消保處呼籲民眾盡量避免點選店內自取選項，減少外出，訂餐付款時儘量利用線上付款，減少與外送員當面接觸，並請外送員將餐點放置於警衛室，如未設置警衛室，可於門外放置外送專用桌子或籃子供外送員放置餐點。

外送員 Uber

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