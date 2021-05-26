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台61線後龍發現石虎遭路殺 苗栗縣今年第6起
台61線西濱快速公路苗栗後龍北上路段今天上午8點左右發現一隻石虎疑遭路殺死亡，苗栗縣政府通報公路總局前往處理，這隻死亡石虎疑遭車輛撞擊，無法辨識性別，將由公路總局直接送往特生中心研究，前天中山高造橋路段也發生一起石虎路殺意外，上午發現的死亡石虎是今年縣內第6起石虎路殺意外。
陳姓網友上午在臉書社團「後龍大小事」PO出這起石虎路殺意外，他說太太上班路過看到，他隨後趕來確認，沒有再讓石虎被輾壓，已通知相關單位處理。
苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，上午8點接獲民眾通報在台61線北上97.4公里處發現石虎屍體，約重2.8公斤，因屍體遭輾壓無法判斷性別，已送往特生中心研究利用，這是苗栗今年第6起石虎路殺案件。
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