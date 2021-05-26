快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情快猛停課延長 團膳相關行業籲政府紓困

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中央疫情指揮中心宣布全國停課再延長至6月14日，對供學生營養午餐的團膳業者，都已做好提前放暑假的心理準備。圖／福晟團膳提供
中央疫情指揮中心宣布全國停課再延長至6月14日，對供學生營養午餐的團膳業者，都已做好提前放暑假的心理準備。圖／福晟團膳提供

國內疫情持續發燒，百工百業受影響，全國停課兩周，營養午餐團膳業者首當其衝，中央宣布再延長至6月14日，團膳業者都已做好提前放暑假的心理準備；供應屏東恆春半島學生營養午餐的福晟團膳廠長阮專銘說，這波疫情來得既快又猛，除供應生鮮蔬菜的農戶要想辦法另覓通路，業者也為廚工暫停上工傷腦筋，虧損少則數百萬元，多則上千萬，呼籲政府準備好紓困措施，助業者和食材商挺過這關。

供應屏東恆春半島地區國、中小學生的福晟團膳，不忍長年合作的小農與合作社，因停課造成損失太大，日前依約採購具產銷履歷蔬菜，將蔬菜改送中部地區禪寺做飯齋，自行吸收停課造成的損失，也祈願疫情退散，數量約1噸；全國停課原本到28日，中央昨天宣布再延長至6月14日，阮專銘說，教育部公告暑假是7月2日起，目前看來仍要再供應半個月營養午餐，但已做好提前放暑假的心理準備。

他說，之前宣布停課太突然，營養午餐要提早跟產地訂購，蔬菜量大，且葉菜類的保鮮期較短僅兩到三天，決定仍跟產地訂購，並與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，盼疫情散去，再延長至6月14日，不得不暫停採購，生鮮蔬菜農戶要自己想辦法推廣冷凍蔬菜箱，但物流吃緊，蔬菜箱能出貨的有限，菜農很頭痛，盼農委會伸出援手。

福晟團膳有30名員工，近半數是清潔、洗滌、搬運、清洗盆器的計時人員；阮專銘說，公司因疫情警戒暫停營業，依法可放無薪假，為不讓停業影響員工生計，目前暫未實施，百工百業都受疫情衝擊，也呼籲政府準備好紓困因應措施；另有人建議，政府不妨與團膳業者結合做便當，提供居家檢疫者或第一線醫護人員不方便外出用餐購買。

疫情 停課 營養午餐

延伸閱讀

停課！高中學習歷程檔案怎麼辦？中一中自想解方

延長停課考試可多元評量 家長憂成績不客觀影響升學

停課延長 午餐食材供應商盼延長食材調節六大措施

全國大停課延至6月14日 單日確診學生再增18人

相關新聞

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

雨下到中南部了。根據中央氣象局最新大雨特報顯示，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投地區及台中以南山區，共...

圖輯／疫情持續 護目鏡成日常

隨著疫情進入三級警戒，至少持續至6月14日，且仍有隱藏病例風險，因此民眾出門在外除口罩外，也開始配戴護目鏡甚至手套。

石門水庫蓄水量止跌微升 北水局待命增雨盼午後再降雨

水利署北區水資源局指出，氣象局預測今天桃園至新北山區午後有降雨機會，北水局將視翡翠、石門、寶二等水庫集水區天氣狀況，等待...

超級血月今登場！ 防疫期間點這網址看月全食直播

超級血月、月全食奇景就在今天。中央氣象局日前預告，今天將發生月全食，又適逢年度最大滿月，在天候許可下，台灣各地於今傍晚6...

疫情壓力大 身心科醫師教「三多三少」法放鬆心情

疫情持續延燒，民眾每天擔心受怕，出現睡不著、睡不好、睡不飽，甚致胸悶、氣喘、頭暈，有時還會疲累、發抖、手麻，這些情況很明...

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

新冠肺炎疫情未平，指揮中心今（25）日下午宣布將延長全國三級疫情警戒至6月14日，除了全國到校上課時間延期外，除了必要性服務、醫療或公務所需外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉。但有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。