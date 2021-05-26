疫情快猛停課延長 團膳相關行業籲政府紓困

國內疫情持續發燒，百工百業受影響，全國停課兩周，營養午餐團膳業者首當其衝，中央宣布再延長至6月14日，團膳業者都已做好提前放暑假的心理準備；供應屏東恆春半島學生營養午餐的福晟團膳廠長阮專銘說，這波疫情來得既快又猛，除供應生鮮蔬菜的農戶要想辦法另覓通路，業者也為廚工暫停上工傷腦筋，虧損少則數百萬元，多則上千萬，呼籲政府準備好紓困措施，助業者和食材商挺過這關。

供應屏東恆春半島地區國、中小學生的福晟團膳，不忍長年合作的小農與合作社，因停課造成損失太大，日前依約採購具產銷履歷蔬菜，將蔬菜改送中部地區禪寺做飯齋，自行吸收停課造成的損失，也祈願疫情退散，數量約1噸；全國停課原本到28日，中央昨天宣布再延長至6月14日，阮專銘說，教育部公告暑假是7月2日起，目前看來仍要再供應半個月營養午餐，但已做好提前放暑假的心理準備。

他說，之前宣布停課太突然，營養午餐要提早跟產地訂購，蔬菜量大，且葉菜類的保鮮期較短僅兩到三天，決定仍跟產地訂購，並與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，盼疫情散去，再延長至6月14日，不得不暫停採購，生鮮蔬菜農戶要自己想辦法推廣冷凍蔬菜箱，但物流吃緊，蔬菜箱能出貨的有限，菜農很頭痛，盼農委會伸出援手。

福晟團膳有30名員工，近半數是清潔、洗滌、搬運、清洗盆器的計時人員；阮專銘說，公司因疫情警戒暫停營業，依法可放無薪假，為不讓停業影響員工生計，目前暫未實施，百工百業都受疫情衝擊，也呼籲政府準備好紓困因應措施；另有人建議，政府不妨與團膳業者結合做便當，提供居家檢疫者或第一線醫護人員不方便外出用餐購買。