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超級血月今登場！ 防疫期間點這網址看月全食直播

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
月全食示意圖。圖／中央氣象局提供
月全食示意圖。圖／中央氣象局提供

超級血月、月全食奇景就在今天。中央氣象局日前預告，今天將發生月全食，又適逢年度最大滿月，在天候許可下，台灣各地於今傍晚6時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，過程中晚間7時09分至7時28分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。今天下午6時30分起，氣象局將提供月全食網路直播服務，請民眾屆時進入該局全球資訊網點選觀賞。

天氣部分，氣象預報員劉沛滕說，由於月亮會從海平面上升，很多人會想去東北角、宜蘭觀看。但他說，因為今天山區還是有午後雷陣雨雲系，晚上7、8時恐怕還沒有散去，如果要在基隆東北角、宜蘭那帶觀看，應該不太容易看到月全食。花蓮、台東則還有碰運氣可能，條件不錯。

劉沛滕說，西半部平地都是很好天氣，愈靠近海邊，往東南東方看過去可以看到。大台北地區的話，靠東側有雲系可能要碰運氣，但靠西側、淡水河邊都是還不錯選擇。

氣象局表示，該次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日下午4時46分起，由「半影食始」揭開序幕、5時45分「初虧」、7時09分「食既」、7時19分「食甚」、7時28分「生光」、8時53分「復圓」，最後在9時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於7時09分至7時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。由於台灣在當日的「半影食始」及「初虧」階段尚未月出，因此將無法見到這兩個階段食相，天文上稱為月出帶食。

劉沛滕說，月亮從有缺角到變暗紅色過程，就落在7時09分到28分，前後則有月偏食。約莫6時30分前後月亮從海平面上升。

氣象局說，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

此外，氣象局說，該次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月視直徑大了約13.6%。下次月食是今年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。

氣象局說，月食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。今天下午6時30分起，氣象局將提供月全食網路直播服務

月全食發生時刻。圖／中央氣象局提供
月全食發生時刻。圖／中央氣象局提供

氣象局 月全食 網路直播

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