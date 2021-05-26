美國環保署研究:室內空污是室外的2~5倍

從科學角度談台美空氣品質與民眾健康(肺癌、學童氣喘)關係

前言：美國流行病學學院 蔡善璞院士: 透過標準化發生率，可以了解台灣男性肺癌人數增多，主因是人口老化影響。但女性肺癌發生率與人數還在逐年攀高，可能與室內空污脫離不了關係。

美國流行病學學院院士 美國德州A&M公共衛生客座教授 Dr.Shan Tsai 蔡善璞教授。 文／台灣城鄉健康研究中心 提供

臺灣城鄉健康研究中心與聯合報特邀北美知名學者來台學術交流討論，期借鏡國際學術新知及台美產、官、學、媒等界觀點，客觀探討台灣空氣品質演變與國人/學童健康之間的發生關聯，提供台灣未來空氣品質政策精進方案研議之參考。

各種肺癌篩檢方法都有利與弊：國民健康署賈淑麗副署長以實證研究指出:低劑量電腦斷層(LDCT)對於重度吸菸者確實可以達到有效的保護力，但對於一般民眾就會產生過度的診斷與過度的發現(100個陽性個案中，大概4個是真正的肺癌)。

國民健康署副署長賈淑麗。 文／台灣城鄉健康研究中心 提供

肺癌早期症狀模糊不清，有以下情形要特別注意：天主教耕莘醫院院長林恒義醫師指出:肺癌早期雖不好分辨，但主要還是胸部症狀，特別提醒國人如有久咳不癒、咳嗽中帶血絲、咳到會喘，自覺呼吸困難、胸痛，或是聲音沙啞等症狀，民眾就要有警覺性的立即就醫。

耕莘醫院院長林恆毅。 文／台灣城鄉健康研究中心 提供

台灣空氣品質仍有改善空間，可借鏡舊金山灣區政府經驗：前舊金山灣區政府協會(ABAG)執行主任Dr.Eugene Leong經驗分享指出:「大型工業的汙染排放，可以透過最新技術控管，進而顯著的減少排放。但小型汙染源(加油站、汽機車、乾洗店、油漆、美髮噴霧罐等)持續產生的VOCs，卻鮮少被關注提及」。

美國加州灣區政府(ABAG)執行董事 北京大學環境科學與工程學院教授 Dr.Eugene Leong。 文／台灣城鄉健康研究中心 提供

氣喘、氣管炎、過敏性鼻炎的發生，與氣溫變化影響較大:中國醫藥大學宋鴻樟講座教授以環保署空品資料及全民健保資料分析結果顯示:「氣溫」對學童氣喘、氣管炎、過敏性鼻炎的發生相關性大。

中國醫藥大學醫務管理系講座教授 宋鴻樟教授。 文／台灣城鄉健康研究中心 提供

室內空氣汙染是室外的2~5倍:根據美國聯邦政府環境保護署研究報告:室內空污的嚴重程度，可能是室外的2~5倍高。裝潢材料、做飯、清潔所產生的汙染物可能都會因為室內通風條件不佳，而累積出高污染的空品條件。

臺灣城鄉健康研究中心鄭永鴻主任表示:室內空氣中的(PM2.5、VOCs)可能高到室外的2~5倍，且大多數民眾待在室內時間多於室外，這一事實加劇了VOCs與健康風險評估的難度。不同的VOCs會有不同的健康影響，台灣未來在研究VOCs與民眾健康風險關係之前，務必要將室內因素考慮在內。