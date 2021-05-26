疫情壓力大 身心科醫師教「三多三少」法放鬆心情

疫情持續延燒，民眾每天擔心受怕，出現睡不著、睡不好、睡不飽，甚致胸悶、氣喘、頭暈，有時還會疲累、發抖、手麻，這些情況很明顯地是受到疫情所帶來的壓力影響，防疫生活下大家身心壓力緊繃，生活負擔加重，家人在一起的時間變長，容易出現口角，卻又缺少活動以及情緒出口，人變得煩躁不適，大甲李綜合身心科暨美德醫院主任劉又銘醫師建議，民眾可善用所謂「三多三少」的概念法，幫助自己釋放身心壓力。

多聽內在 少聽外在

整天聽著新聞報導確診數字與消息，非常容易感到疲憊與沈重，甚至一直手機轉傳訊息而陷入一種焦慮的循環狀態裡，其實焦慮的存在是一種生命訊號，目的要提醒自己注意危險並做好自我保護而已，大家都需要傾聽自己內在的聲音，當瞭解自己內在的情緒動力原因之後，困擾不安的感覺就比較會減輕。但若是發現內心起伏過大，則需求助身心科醫師，評估深層心理狀態。

多心靈連結 少身體接觸

防疫情形下，為了安全距離，需要拉開個人接觸與社交距離，但也因此容易讓人與人間的心理距離也遠離，宅在家時連結的是滑手機或追劇，這讓時間過得比較快，但不夠營養的內容會使心靈空虛憔悴，可藉此時改變一下，做些平時沒有給自己與家人時間完成的事，例如讀本好書、聽聽音樂、與家人一同料理等，滋養有意義的人際關係，或感受自己內在有意義的生命獨處經驗，才是維持心理健康的營養，而能幫助消化疫情帶來的危機感與無力感。

多健康運動 少垃圾食物

不自覺的多吃垃圾食物或暴飲暴食，這問題在焦慮的時候很容易出現。在家裡為自己找出一塊空間，藉由線上課程，學習伸展操、柔軟體操、瑜珈式活動，或是熱歌勁舞，乃至有氧運動，都是能有效改善心情、舒緩壓力的方式。

防疫下， 大甲李綜合醫院感染科醫師劉有增建議還可以這麼做，多喝溫開水每15到30分鐘喝一次、多攝取優質蛋白質食物(水煮蛋、白豆腐、豆漿等)、多吃新鮮蔬果，可以增強免疫力、充足睡眠、適當運動、打開門窗對流通風、保持平穩情緒。