疫情當前狂囤貨！心理學家解釋：為什麼消費者要瘋搶衛生紙？

為什麼在這種關頭，民眾要選擇大量採買？為什麼要囤積衛生紙？還是這一切是心理因素作祟？

隨著新冠肺炎病毒在台灣的擴散和蔓延，這場影響你我的驟變改變了生活方式、工作性質，不能出門的限制和待在家防疫的心理，也讓不安的情緒激起囤貨的習慣，不少人在疫情爆發初期一窩蜂地湧入賣場採買生活物資，大量購買泡麵、罐頭、酒精與衛生紙，似乎不去購買，之後便再也買不到。

但這種現象，不是只有在台灣發生，而是世界各國在面對疫情時期的緊張感，都有著想要「長期抗戰」的準備──然而，為什麼在這種關頭，民眾要選擇大量採買？為什麼要囤積衛生紙？還是這一切是心理因素作祟？

《cnbc》報導，心理學家就為此作出了解釋。

用購物的行為來找回控制權

英國（UK）倫敦藝術大學（University of the Arts London）的消費心理學家保羅馬斯登（Paul Marsden）表示，這一切其實都可以歸納為心理學上的「購物療法」（retail therapy），即以大量購物管理情緒狀態的方法。

他分享，「這是一個在彷彿在失控的世界中要『收回控制權』的方式，而這樣的搶購，其實可以理解為要滿足基本的心理學需求。」

所謂的購物療法，指的是人們透過購物來釋放壓力、緩解負面情緒的一種方式，它實現了自我療癒的滿足感，並壓抑了不安的心理。

這個研究名詞的出現，最早始於1986年，一開始是出現在當年聖誕節購物潮時的《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）上，「我們已經變成了一個用購物袋衡量生活品質，並用購物療法撫慰心靈創傷的國家。」

感受到壓力時 行為的動機會受到阻礙

而疫情時期的大量購物和囤貨、甚至買到超出所需最後放到過期、壞掉的狀況，心理學家強調，「這是當購買能力實現時，彷彿自己是個『聰明的購物者』的滿足感。」

有趣的是，心理學家分享，當人們感受到壓力時，所做事情的動機就會受到阻礙，因此他們會看別人在做什麼，接著一窩蜂的去做同一件事情，「特別是當社群媒體上滿布貨架上空蕩蕩的照片時，無論這件事情是否合理，這都是和人們發出信號，似乎表明這就是要立馬去做的事情。」

他補充，「有時候，社會知識可能具有很多的價值，從進化的角度來看，當我們不知道如何對某件事情如何做出反應時，我們會跟著他人的行為一起動作。」

有趣的是，自疫情爆發以來，全球市場的洗手乳、酒精的需求量大增，但許多消費者也一直購買令人訝異的產品──衛生紙。

衛生紙成了恐慌時的指標性商品

倫敦大學（University College London）商業心理學教授迪米特李奧（Dimitrios Tsivrikos）就說，「衛生紙已成了大規模恐慌時期，最具代表性的指標商品。」

他表示，在不確定的時期，人們會進入一個恐慌階段，使人們變得不理性且神經質，「在颱風等天災條件下，我們可以做好準備，因為我們知道要準備多少物品，但對於病毒，要抗戰多久並沒有一個答案。」

於是，在人們進入超市購物時，「心理上會選擇高價值和高容量的產品，特別是想要重新獲得控制感時，衛生紙的大包裝成了主要目標，也成了安定感最主要的來源。」

尤其是在疫情下，似乎可能出門後就暴露在病毒的恐慌、不知道疫情究竟什麼時候會結束的擔憂心理，加劇了這種恐懼蔓延的擔憂，「當恐懼的感覺變多，人們就必須以實際的行為來對這種情況做出反應。」

專家說，「這種尋求自我肯定的需求，驅使我們做出不合理的舉動，像是買了一年份的衛生紙、根本會吃到膩的超大量泡麵等。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.5.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）