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客運無人搭！業者欲哭無淚 交通部：紓困方案在研議了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
全國疫情三級警戒延長到6月14日，讓各行各業叫苦連天，國內疫情嚴峻，也讓大眾運輸運量雪崩式下滑。圖／首都客運提供
全國疫情三級警戒延長到6月14日，讓各行各業叫苦連天，國內疫情嚴峻，也讓大眾運輸運量雪崩式下滑。圖／首都客運提供

全國疫情三級警戒延長到6月14日，讓各行各業叫苦連天，國內疫情嚴峻，也讓大眾運輸運量雪崩式下滑，有中部客運業者一天票箱收入從疫情前的50萬下降到一天僅剩2萬5；更有業者無奈表示，每天看運量報表，真是欲哭無淚。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田直言，希望交通部對大眾運輸業也可以重視一點，比照去年補助方案再微調一點，只要一台車營運減損超過5成時，最高可補到4萬5千元。

對此，交通部表示，目前針對觀光局、公路總局、航港局等相關產業所屬的駕駛人相關補貼紓困方案都在研議中，不過由於牽涉到紓困預算條例的處理，要等條例通過，相關預算下來後，就可以開始著手紓困；至於是否比照去年規模，或是再加碼？交通部直言，還是要看預算規模。

謝界田表示，受到疫情影響，國道客運大致上都減班，且比外界想像中的還要嚴重，去年在二級警戒的情況下，一般公路客運、國道客運，只要營運減損超過5成時，每車補助3萬元，營運減損3至5成，每車補助2萬元，營損3成以下者，每車補助一萬元。

謝界田說，現階段是三級警戒，人流比去年少太多了，因此希望可以在去年紓困補助基礎上，再往上調整一點。

謝界田也提到，過去交通部都認為地區客運，也就是所謂的公車是屬於地方政府轄管，但三級警戒下不太一樣，以雙北為例，搭乘雙北公車的，不見得就是雙北市民，也有鄰近縣市，交通部是交通中央主管機關，對六都市區公車應該也要給予補助。

據了解，交通部長王國材上周六視察轉運站時，當場目睹國道客運的「慘況」，當時就提到確實應該要酌予補助。

國光客運表示，現在國道客運幾忽是完全沒有人，尤其是越長距離的路線影響越大，整體載客量就掉了八成五之多，更不要說營收少了多少，希望政府可以比照去年，或是有更有作為的補助方案，且補助方案一定要盡快擬訂、盡快執行，不然各行各業都很難過這一關。

國道客運 疫情 公車

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