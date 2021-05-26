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發票中1萬！他一點開載具秒心涼 網友：還不如不要通知

聯合新聞網 / 綜合報導
雲端發票。（本報系資料庫）
雲端發票。（本報系資料庫）

3、4月統一發票中獎號碼已出爐，不少民眾已拿起發票及手機看看自己是否中獎，一名網友收到手機的載具通知竟中了10000元，興奮地點開明細一看，心情瞬間從天堂掉入地獄，引起網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「有趣版」發文，昨日3、4月發票中獎號碼一出爐，他就打開載具兌獎，沒想到自己「中了三獎的10000元」，但仔細一看訂單明細卻讓他的心情瞬間跌入谷底，因為中獎的竟是3月時，蝦皮購物推出的肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券「只要35元」，當時引發消費者大量下單，但後來蝦皮購物表示，商品標價錯誤，已成立的訂單將進行取消並全額退款，且補償「滿180元折180元」的全站折扣券，訂單已取消，因此發票也作廢，令原po瞬間心涼，「蛋塔還你們，我要發票就好了」。

此文一出，引起網友熱議，「好痛」、「魚與熊掌不可兼得」、「有一種悲傷～～～是我的發票停留在你的過往～～～」、「哭出來」、「我們替國家感謝你的付出」、「鼻酸...」、「這個不如不要通知」、「當你想說賺到後發現損失更多」。

有網友則分享類似經驗，「我上次差一號中4萬，哭啊，還是被插隊」、「我上個月中四千的發票也被我媽丟了」。

一名網友看到收到手機通知竟中了10000元，興奮地點開明細一看，心情瞬間從天堂掉入地獄，引起網友熱烈討論。圖/Dcard
一名網友看到收到手機通知竟中了10000元，興奮地點開明細一看，心情瞬間從天堂掉入地獄，引起網友熱烈討論。圖/Dcard

統一發票 蝦皮購物 肯德基

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