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高雄大寮男子罹日本腦炎 研判在住家鄰近豬舍等地感染

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市衛生局長黃志中說，登革熱病媒蚊可飛行300公尺，但日本腦炎病媒蚊則可飛行5公里，因此必須擴大範圍且長期防治。本報資料照片
高雄市衛生局長黃志中說，登革熱病媒蚊可飛行300公尺，但日本腦炎病媒蚊則可飛行5公里，因此必須擴大範圍且長期防治。本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，進入流行季節的日本腦炎亦不可輕忽，繼屏東日前傳出首例日本腦炎個案後，疾管署再宣布高雄大寮區有名40多歲男子確診，就醫入院後發生失語等症狀，高雄市衛生局長黃志中表示，日本腦炎的病媒蚊可飛行逾5公里，防治工作需更長期且持續。

國內今年首例日本腦炎確診個案，5月出現在屏東縣新園鄉，患者是40多歲獨居男性，5月4日因發燒及全身無力等症狀到醫院就醫採檢，疾病管制署實驗室於5月中間確認感染，疾管署昨天續公布新增一例，個案也是40多歲男子，住高雄大寮區。

新增的日本腦炎個案近期五旅遊史，平時以住家及工作地為活動地點，5月初陸續出現頭痛、發燒、失語症狀，經採檢後確診。由於個案住家附近有豬舍、鴿舍及水稻田等高風險場所，研判在住家周邊感染的可能性較高。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，黃昏與黎明時段是蚊子吸血高峰，多數人感染後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識模糊，全身乏力、腦神經功能損傷、甚至昏迷或死亡。

衛生局長黃志中說，登革熱病媒蚊的可飛行300公尺，但日本腦炎病媒蚊則可飛行5公里，因此必須擴大範圍且長期防治，將在個案住家及活動地周邊進行環境滅蚊及懸掛誘蚊燈。也提醒在高風險環境活動的民眾，盡量穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處則噴防蚊劑。

日本腦炎 病媒蚊 衛生局

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