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單一業者損失逾千萬！停課延長團膳、農民被迫提早休息

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國內新冠肺炎疫情持續延燒，尚未趨緩，中央疫情指揮中心宣布，全國停課再延長至6月14日，對供應學校午餐的農民、團膳業者而言，已經直接宣告本學期結束，提前放暑假。本報資料照片
國內新冠肺炎疫情持續延燒，尚未趨緩，中央疫情指揮中心宣布，全國停課再延長至6月14日，對供應學校午餐的農民、團膳業者而言，已經直接宣告本學期結束，提前放暑假。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，尚未趨緩，中央疫情指揮中心宣布，全國停課再延長至6月14日，對供應學校午餐的農民、團膳業者而言，已經直接宣告本學期結束，提前放暑假。

雲林青農聯誼會會長陳鳳義表示，「建議直接田裡耕鋤」，全國停課兩周，上千噸的學校午餐無處去，就算媒合通路、蔬菜箱，至今也還有三到四成未消化完；現在再延長兩周，農民乾脆直接耕鋤，放假在家防疫。

他表示，為了配合防疫，這一波，農民「提早休息了啊」，農民苦笑，每次就要叫人用計畫性生產，最後還是變成棄作。各地都在推廣蔬菜箱，但現在物流吃緊，蔬菜箱能出貨的很有限，本學期最後一餐是到6月25日，從現在到6月25日，還有四批菜，菜已經種下去，現在還不知道怎麼辦，乾脆耕鋤提早休息。

陳鳳義表示，學校午餐的蔬菜品項與品規都不符合包裝場的規格，也和有機蔬菜的規格也不同，現在雙北民眾自主封城，有些傳統市場已經關閉，賣場有大量包裝菜的需求，但實際上包裝場量能不足，根本包不出來，地方某家包裝場，原本一天提供3000包蔬菜給大賣場，現在一天要提供1.5萬包，但卻無人力可以包裝，就算能包，品規也不符合；購買送給弱勢團體，數量很有限；他建議，不妨可以將這些菜與團膳業者結合做便當，提供居家檢疫者，或者辛勤醫護人員不方便外出用餐購買。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，團膳的菜，根本不可能對接市面上的通路，團膳的菜通常比較大，比一班蔬菜大兩三倍，隊團膳業者來說，等於直接放暑假了；以他自己的公司而言，今年扣除寒暑假，大概只做半年的生意，光這一波疫情停課，損失約2300萬元。

陳明信說，團膳業者大約有三到四成的工作人員屬於計時人員，比如清潔、洗滌、搬運、清洗盆器等等，這些人在公司暫停營業的當下，事都沒有薪水的，影響許多家庭；這一波對團膳業者來說，每一家業者都有虧損，少則數百萬元，多則上千萬。

農民 疫情 停課

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