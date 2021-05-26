今年首道典型梅雨鋒面周六報到！吳德榮：缺水有望緩解

今年首道典型梅雨鋒面周末報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六起梅雨鋒面徘徊，將伴隨明顯降雨，對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度的緩解。

吳德榮說，昨天全台最高溫在南部（高雄杉林區）39.0度，已連21天高掛「高溫警示」（≧36度）；中部高溫也有38.9度（彰化芬園鄉）。

吳德榮說，昨天滯留鋒雖弱，因熱力不穩定、午後激發強對流，為中南部山區帶來局部大雨。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層已散盡；花東有殘餘局部少量降雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今滯留鋒減弱北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，主要在午後山區及少部分平地。北、東氣溫回升，中南部偏熱，要防曬、防中暑。

吳德榮說，各地區氣溫：北部22至35度，中部24至38度，南部24至39度，東部22至35度。

吳德榮說，明後天滯留鋒北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新資料顯示，周六起台灣逐漸進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬周末「梅雨鋒」在北部近海，下周一至三，梅雨鋒在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發中小尺度天氣系統的條件，並有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹、⋯）發生、且累積大量降雨的機率。對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度的緩解。