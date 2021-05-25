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COVID-19疫苗一二劑可混打了 對AZ疫苗過敏者有福
過去接種新冠肺炎疫苗一二劑，僅能接受同廠牌疫苗，並不建議混打。然而中央疫情指揮中心今日公告最新「COVID-19 疫苗接種實務原則」指出，若對於接種第一劑疫苗出現嚴重過敏等不良反應，可建議以其他不同技術產製之疫苗，完成第二劑接種。
中央疫情指揮中心日前公告「COVID-19 疫苗接種實務原則」指引，內容提到過去並不建議混打不同廠牌 COVID-19 疫苗，然而如果民眾在接種第一劑疫苗後，發生如 Anaphylaxis等嚴重過敏反應，或疫苗成分過敏等不良反應。建議以其他不同技術產製的 COVID-19 疫苗完成後續劑次。
該疫苗接種指引中也提醒，例如第一劑接種腺病毒載體 COVID-19 疫苗後發生嚴重的過敏或不良反應，第二劑建議改以mRNA 疫苗或蛋白質次單元（protein subunit）疫苗完成接種，但接種前得先專科醫師充分討論及評估風險。
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