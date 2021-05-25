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疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼」？圖為日前民眾逛街示意圖。 報系資料照／記者潘俊宏攝影
有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼」？圖為日前民眾逛街示意圖。 報系資料照／記者潘俊宏攝影

新冠肺炎疫情未平，指揮中心今（25）日下午宣布將延長全國三級疫情警戒至6月14日，除了全國到校上課時間延期外，除了必要性服務、醫療或公務所需外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉。但有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼？」。

疫情嚴峻，不少企業已採居家上班，新北市長侯友宜今日也建議中央要在必要時刻宣布停班，然而百貨業者目前僅環球購物中心宣布即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務」，零售區域則全面暫停營業。某百貨設櫃業者在臉書「爆怨公社」大吐苦水，表示百貨公司還在觀望同業的狀況，然而員工卻暴露在風險中，感嘆「疫情到現在賠錢我照樣給全薪，我寧願沒賺錢，也想保護員工健康」。

這名設櫃業者指出，眾老闆已與百貨方開會提出暫停營業的建議，百貨方卻表示「別的百貨還沒休息，我們也不好先提出自主休業」，然而百貨內有上百位員工，不少櫃位因為沒有客人，業績也都掛蛋，不解在沒有業績、員工暴露在風險、人事水電還得照常支出的狀況下，百貨業者為何還不宣布停業？不禁表示：「高層能不能聽聽底層的心聲。」

對此有民眾力挺，認為百貨公司、購物商場都應該暫時歇業，畢竟非民生所需、甚至會造成群聚；有人則認為百貨公司不要求櫃位停業，主要還是怕收不不到租金；另有人以員工的角度思考，表示「寧願上班也不要無薪假」，認為雖然目前沒業績，但若有基本底薪，至少還能維持自己甚至家庭的日常所需。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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