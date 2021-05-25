雲嘉降雨不多水庫進帳少 供水至7月底無虞

中央氣象局預測今天雲嘉山區有局部大雨發生機率；水公司表示，降雨量不多，雲林湖山水庫進帳約10萬公噸，嘉義仁義潭與蘭潭則沒進帳，但兩地自來水供應到7月底無虞。

中央氣象局表示，鋒面影響，對流雲系發展旺盛，今天嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率。

雲林縣湖山水庫集水區近日零星降雨，從昨天到今天進帳約10萬公噸，但是雲林縣一天民生用水量為26萬公噸，這兩日進帳的水量只夠雲林縣半日，湖山水庫管理中心主任李炎任說，聊勝於無。

李炎任指出，水庫24日進帳7萬公噸，今天雲林縣未下雨，但在上游的集水區有下雨，約進帳3萬公噸，可是2天降雨的量不夠雲林縣一日供水使用量，目前水庫有效蓄水量為1500萬公噸，到7月底供水無虞。

雲林縣李姓男子說，昨天傍晚雲林各鄉鎮陸續有降雨，雨勢澆熄連日的高溫，原以為可以挹注水庫有正成長，沒想到事與願違。

嘉義氣象站指出，今天嘉義地區僅有部分山區降雨，番路鄉頭凍測站測得較多雨量約有69毫米、大埔鄉表湖測站32毫米、阿里山測站30毫米，其餘地方雨量不多。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，原本期待今天午後下雷陣雨，但有些失望，山區僅零星降雨，對仁義潭與蘭潭水庫的水情沒有幫助。目前仁義潭與蘭潭蓄水量還有800萬公噸，7月底供水無虞。

嘉義市民黃小姐說，這兩天太陽高高掛非常熱，在家裡不開冷氣就受不了，希望老天多多降雨，讓天氣涼一些，增加水庫蓄水量，嘉義不要限水。