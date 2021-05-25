PChome 24h購物最新公告！全台宅配「不分區不間斷」

新冠肺炎疫情持續蔓延，整個社會都被迫停止活動，電商「無接觸經濟」在疫情的背景下，也成為民生經濟中重要的社會支援系統，PChome於此同時更將堅守崗位，盡已所能全區配送，與大眾齊心抗疫。

今日（5月25日）PChome 24h購物物流服務再次發出最新公告指出，全台包括雙北各區及醫院等場所宅配不分區不間斷，但雙北部分地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收；家電配送服務仍正常進行，但因應疫情仍持續在全國三級警戒狀態，因此部份區域到府安裝將暫緩，並將以電聯方式另外約定配送與安裝時間。

此外，「貨到付款」服務仍暫停，建議消費者選擇更方便且安全的線上付款方式。最新訊息以客服不斷更新公告為準。

PChome表示，因應疫情，對消費者所造成的困擾與不便深感歉意，也會針對物流相關作業進行滾動式調整，致力滿足消費者需求。