失智治療現曙光 北醫大找到記憶學習關鍵物質

失智症治療現曙光，國內研究團隊發現，人體內的CCL5蛋白質，可調節海馬迴神經元活性，動物實驗發現可改善記憶學習，未來可望針對此蛋白質的作用機轉，找尋失智藥物。

台北醫學大學、國家衛生研究院及三軍總醫院合作組成失智症研究團隊，發現大腦海馬迴神經元分泌的CCL5蛋白質，小鼠實驗證明會影響記憶學習能力。

北醫大神經再生醫學博士學位學程副教授周思怡表示，人體內的CCL5蛋白質，常被認為與免疫活化有關，過度活化可能誘發慢性發炎，導致慢性疾病與神經元受損，演變成阿茲海默症等神經退化性疾病。

近期研究發現，與記憶攸關的海馬迴組織中，有9成的CCL5蛋白質是由神經元分泌，會幫助大腦神經元形成，讓記憶與學習能力發展得更好，反之若缺乏CCL5，神經元就會萎縮。

北醫大團隊的小鼠實驗發現，剔除CCL5基因的小鼠與一般小鼠比較，缺乏CCL5的小鼠學習力受損，記憶退化甚至比阿茲海默小鼠還要快，阿茲海默小鼠約6至8個月會發病，而剔除CCL5的小鼠約4個月就發病。

此研究近期已發表於知名學術期刊「自然（Nature）」系列下的神經科學期刊「分子精神病學（Molecular Psychiatry）」。

但周思怡強調，初步研究雖發現，將CCL5注射進阿茲海默症小鼠腦內，可改善記憶學習能力，但人類無法用這種治療方式，未來將進一步研究作用機轉，並尋找是否有類似機轉的藥物，可望用於失智症治療。