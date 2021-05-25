全國疫情警戒延長至6月14日 高公局：端午國道取消高乘載

端午連假將屆，不過由於國內疫情嚴峻，指揮中心今下午宣布延長全國疫情三級警戒至6月14日，高速公路局表示，預估端午連假期間，國道交通需求量下降，因此取消原有高乘載管制、夜間0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統差別費率、入口匝道封閉等措施。

高公局表示，6月12日至6月14日實施單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程) ；此外，視高速公路主線交通狀況實施匝道儀控管制，開放路肩措施比照假日實施。

高公局提醒，因應防疫警戒升級，進入服務區除須配合量體溫、戴口罩、實聯制及室內容留人數執行減半控管外，全部服務區賣場已全面禁止室內用餐，並應全程帶好口罩，消費者採購餐飲一律外帶。對於用路人常接觸的廁間扶手、按鈕、電梯扶手等處重點區域，防疫期間已加強清潔消毒作業，呼籲用路人配合防疫及外帶政策，共同度過疫情期間。

由於本次端午節連假適逢疫情嚴峻時期，高公局也再次呼籲民眾減少非必要之移動或旅遊，並積極做好防疫措施。