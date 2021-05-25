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全國三級警戒延至6月14日 國家公園遊憩人流管制同步延長

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／太管處提供
圖／太管處提供

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月14日，內政部營建署今天表示，將同步延長各國家公園遊憩據點及山屋相關防疫管制規定。

營建署指出，國家公園室內遊憩據點，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。山屋與生態保護區，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

營建署指出，針對國家公園戶外遊憩據點，若為單一出入口，除維生等必要性外，全面關閉。其餘非單一出入口之戶外據點應落實戴口罩與維持社交距離（1公尺），停止10人以上聚會。

停車場部分，為避免人潮群聚，陽明山國家公園停車場已全面關閉，其餘國家公園停車場則調降停車數為原數量之40%，並得視現場狀況彈性調整。

此外，營建署說，為避免疫情擴散，各國家（自然）公園管理處也會加強檢視所轄園區內戶外開放型遊憩據點之人潮群聚情形，適時透過封閉沙灘、涼亭或步道等群聚熱點，或降低停車場容留數等作為，以有效杜絕人潮群聚。

營建署說，相關防疫管制措施，仍將視指揮中心最新防疫指引，並配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

國家公園 停車場 疫情

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