身障者戴不住口罩 專家：用鼓勵一步一步教

疫情升溫，政府宣導戴口罩防疫，但有些小兒麻痺的身心礙障者因認知問題，口罩只戴幾秒鐘就自己扯下，甚至還會生氣，揉爛口罩。社福機構表示，若強迫這些身障者戴口罩恐會讓他覺得被控制，教保員可視個案狀況，給予不同的鼓勵來增加意願，另有少數身障者怎樣都不願配合，可提供單獨空間讓他獨處，降低院內傳播風險。

台灣三級警戒將延至6月14日，新北市規定未戴口罩者不得外出，也建議民眾在室內時，盡量將口罩戴在臉上，避免病毒傳播。

不過有些身心障礙者因為認知關係，可能才戴幾秒鐘，就會生氣，把口罩扯下來揉爛，有些人則認為口罩讓他煩躁、不舒服，不停反抗，大吼大叫，嚴重甚至有人會丟東西表達不滿情緒。

社福機構育成基金會副執行長黃曉玲認為，像自閉症的身障者在情緒波動上較大，有些人可能不喜被控制、規定的感覺，有人則會覺得口罩讓他不舒服，教保員會視個案的心理狀況，用不同方式來溝通。

黃曉玲說，社福機構內的教保員可以嘗試給身障者不同花色挑選，讓對方覺得這是自己所選、自己想做的，而不是遭受逼迫，然後戴超過一定時間，再給予獎勵或口頭鼓勵，增加身障者戴口罩意願。

黃曉玲表示，若用盡各種不同方式，身障者就是不願戴口罩，可以給他獨立空間，讓他在裡面獨處，一來冷靜情緒，二來也能減少他與其他人接觸的機會。

黃曉玲指出，疫情期間，教保員、身障者家人都應練習用不同的策略來面對身障者的情緒，解決不願戴口罩的難題，降低染疫風險。