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台南南化降下陣雨 水庫啟動人工增雨

中央社 / 台南25日電

台南市部分山區今天午後下起陣雨，南化區在數小時內降雨量超過40毫米，經濟部水利署也配合天氣條件在多座水庫實施人工增雨，希望對水情有更大幫助。

台南多數地區今天白天仍是高溫炎熱天氣，艷陽高照，中午過後南化山區出現雲層並開始降雨，根據中央氣象局的觀測資料，累積雨量最多的測站為南化區的南化測站，至下午4時有44毫米雨量，北寮與羌黃坑測站各有32.5毫米、24毫米，關山測站有8.5毫米。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，水利署人工增雨作業小組於下午1時30分在曾文、烏山頭、南化等水庫實施人工增雨作業，希望多向老天爺爭取一些雨量來挹注水情。

依據南區水資源局在下午4時的觀測資料，曾文水庫集水區的今天累積降雨量為3.3毫米、南化水庫集水區降雨量26.7毫米。

各主要水庫蓄水狀況分別為曾文水庫蓄水量3041萬立方公尺，蓄水率5.97%，烏山頭水庫蓄水量2834萬立方公尺，蓄水率36.07%，南化水庫蓄水量754萬立方公尺，蓄水率8.29%。

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