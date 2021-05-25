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2021 SOPA卓越新聞獎 聯合報系入圍兩項大獎

聯合報 / 記者洪欣慈／台北即時報導
由新媒體中心數位製作人謝汶均、視覺設計中心許瑋琳等人製作的「她們的故事」，以動畫製作5個不同世代的女性故事，入圍SOPA「2021年度卓越新聞獎」中的卓越新聞報導創新獎。圖／聯合報
由新媒體中心數位製作人謝汶均、視覺設計中心許瑋琳等人製作的「她們的故事」，以動畫製作5個不同世代的女性故事，入圍SOPA「2021年度卓越新聞獎」中的卓越新聞報導創新獎。圖／聯合報

亞洲出版業協會（SOPA）今公布「2021年度卓越新聞獎」入圍名單，聯合報系以「 108課綱上路周年追蹤報導」、「她們的故事」兩項數位專題首次入圍，在亞洲各國媒體作品中脫穎而出。

新媒體中心數位製作人林秀姿、洪欣慈等人製作的「 108課綱上路周年追蹤報導」，入圍「卓越解釋性報導獎」。108課綱是台灣近20年來最大一波教育改革，聯合報在課綱上路週年之際，於台灣各媒體中首度針對民眾及學校進行民調，深入追蹤108課綱上路後第一線實況，揭露教學現場亂象，並完整分析台灣教育數據、教改歷程，促使教育部正視問題及提出改善措施。

而新媒體中心數位製作人謝汶均、視覺設計中心許瑋琳等人製作的「她們的故事」，也入圍「卓越新聞報導創新獎」。「她們的故事」是聯合報系一次突破性製作，首次嘗試以動畫搭配受訪者原音來呈現跨世代台灣女性故事，包括1950世代的作家廖輝英、1960世代的占星學專家唐綺陽等人，透過創新的動畫呈現，讓讀者能更沉浸於充滿畫面與聲音的新聞故事。

亞洲出版業協會「卓越新聞獎」創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」之稱，被公認為亞太地區最具影響力的新聞獎項，旨在表彰傳統媒體以及新媒體中的優秀作品。得獎名單將在6月24日揭曉。完整入圍名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/

由新媒體中心數位製作人林秀姿、洪欣慈等人製作的「 108課綱上路周年追蹤報導」，是台灣各媒體中首度針對民眾及學校進行108課綱民調，入圍SOPA「2021年度卓越新聞獎」中的卓越解釋性報導獎。圖／聯合報
由新媒體中心數位製作人林秀姿、洪欣慈等人製作的「 108課綱上路周年追蹤報導」，是台灣各媒體中首度針對民眾及學校進行108課綱民調，入圍SOPA「2021年度卓越新聞獎」中的卓越解釋性報導獎。圖／聯合報

108課綱 新媒體 出版業

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