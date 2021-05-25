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熱傷害人數增 營養師提供補水等防中暑6招

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
夏日炎熱，一定要注意水分攝取量。圖／ingimage
夏日炎熱，一定要注意水分攝取量。圖／ingimage

連日高溫炎熱，衛福部公布最新熱傷害就診人次，5月起至24日累計277人。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄也指出，本周四、五天氣炎熱，要防曬、防中暑。台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里提供「預防中暑6妙招」，提醒民眾攝取足夠水分、夏日飲食、運動的注意事項。

衛福部今公布，昨日熱傷害就診人次有26人，5月起至24日已累計277人，去年5月則287人次。熱傷害包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等，而氣候過熱也容易導致意外事故。

劉怡里提供「預防中暑6妙招」如下：

第1招：水分攝取充足，不要口渴才喝

夏日炎熱，一定要注意水分攝取量，劉怡里表示，每人每日建議飲水量不同，以公斤數為基準，活動量少的上班族需乘以30，以50公斤為例，每日至少需攝取1500毫升的水分；若是活動量較大、長時間在外奔波者，需乘以40，以50公斤為例，每日至少需攝取2000毫升的水分。

第2招：攝取水分含量多的蔬果

除了喝水，喝湯、攝取蔬果也能攝取水分，劉怡里指出，許多瓜類含豐富水份，如小黃瓜、西瓜、番茄、絲瓜、冬瓜等食物。

第3招：利尿飲品不要喝

補充水分外，容易導致體內缺水的飲品也要避免，劉怡里表示，咖啡、茶、酒精飲品會「利尿」，她分享，有從事業務工作者因長期在外奔波，體表溫度約36.8度，環境溫度高於35度，身體便不容易散熱，汗也較不易蒸發，如果再喝會利尿的飲品，體內水分恐更加不足。

第4招：戶外運動時間避開中午

劉怡里分享，之前有1名30多歲男性，喜愛參加馬拉松，為了曬太陽補充維生素Ｄ，在中午時於戶外練習跑步時，結果頭暈、嘔吐，有中暑跡象，她並提醒，疫情之虞，健身房沒開，民眾進行戶外運動，時間不要選擇正中午，避免水分流失太快。

第5招：運動15至20分鐘補水1次

戶外工作者或運動中間都要記得隨身攜帶水壺，劉怡里建議，每運動15至20分鐘應補水1次，每次80至100毫升，避免體內水分不足，容易中暑。

6招：甜點可吃綠豆、薏仁，補充鉀離子

除了補水，運動後大量出汗，還會流失電解質，血中鈉、鉀離子濃度降低，劉怡里表示，可吃綠豆、薏仁等甜點補充鉀離子，預防中暑。

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