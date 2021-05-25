基隆市公告四大漁港禁垂釣 釣客：3萬起跳不敢釣了

基隆市政府24日公告，並發文到各海巡單位，因疫情警戒標準至第三級，為避免群聚感染，基隆市第二類漁港垂釣區，自今天零時起禁止釣魚。

市府產發處農漁管理科長周淑慧表示，公告禁釣主要依據漁港法第18條、第21條及傳染病防治法第37條辦理，公告內容為第二類漁港垂釣區，自5月25日0時起禁止釣魚，後續視疫情發展再行檢討開放，開時日期會再行公告。

第二類漁港包括長潭里漁港、望海巷漁港、外木山漁港及大武崙漁港，公告指出，釣客若經勸導制止不從，將依違反漁港法等規定裁處，可處3萬到15萬元罰款。

今天仍有零星釣客釣魚，海巡勸導後釣客也都離開。釣客反映，不知有這樣的臨時公告，海邊比較寬闊，只要獨自釣魚，不群聚應是還好，但罰這麼重，3萬元起跳，還是安全、守法比較重要，不會來釣了。