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全國疫情警戒延長 觀光局：停辦國旅至6月14日

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
全國疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國第3級警戒從原本的5月28日，延長至6月14日。圖／報系資料照
全國疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國第3級警戒從原本的5月28日，延長至6月14日。圖／報系資料照

全國疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國第3級警戒從原本的5月28日，延長至6月14日。交通部觀光局表示，為嚴守社區防線避免群聚活動及配合前揭指揮中心相關警戒管制措施，交通部觀光局再請旅行社暫停辦理國內旅遊至6月14日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

觀光局表示，旅客如欲取消行程(出發期間即日起至6月14日)，請旅行社以對旅客最有利者為優先考量，應依據國內旅遊定型化契約第 13 條及國內個別旅遊定型化契約第12條規定，即旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

實際上，因應全國三級警戒延長，今已有不少旅行社、旅遊電商平台公告退費標準。其中KLOOK表示，就像先前公告的退改政策一樣， 不限6月8日前，只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期不限區域，都將會協助免費延期或退訂且將全額退費，不收取任何手續費 。用戶可查看訂單詳情，如果符合自動申請退費，用戶可依據步驟填寫相關資料送出，僅需幾分鐘便能完成退費申請。

KKday則表示，將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消、全額退費，只要是出發日在6月14日（含）前，且取消手續費為0%， 建議自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，或是透過訂單管理發送訊息告知我們要取消，將人工為您辦理，並全額退費。

不過KKday也提醒，伴手禮、實體商品不適用此取消規範。

旅行社 疫情

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