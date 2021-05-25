快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林務局轄下森林育樂場域、步道等 持續關閉至6月14日

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道將持續暫停開放至6月14日。圖／取自台灣森林悠遊網
林務局轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道將持續暫停開放至6月14日。圖／取自台灣森林悠遊網

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今天宣布延長全國三級警戒至6月14日，林務局表示，依照第三級疫情警戒區域指引，為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月14日，請國人暫勿前往。

林務局表示，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發布的最新資訊即時滾動式調整。

林務局持續暫停開放場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。

八、農委會所轄自然保護區域（包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區）。

九、林務局轄屬全台142條自然步道、81條林道等。

林務局表示，配合全國三級警戒，應避免不必要移動、活動或集會，且時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力負擔，如非必要，暫勿前往山區。

阿里山 野生動物保護區 疫情

延伸閱讀

登山客偷爬小關山林道 屏東林管處已驅離39人

全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

合歡山花季遊客多 疫情升溫太管處籲非必要勿上山

防跨區移動！林務局全台森林育樂場域 28日前全部禁入

相關新聞

COVID-19疫苗一二劑可混打了 對AZ疫苗過敏者有福

過去接種新冠肺炎疫苗一二劑，僅能接受同廠牌疫苗，並不建議混打。然而中央疫情指揮中心今日公告最新「COVID-19 疫苗接...

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

新冠肺炎疫情未平，指揮中心今（25）日下午宣布將延長全國三級疫情警戒至6月14日，除了全國到校上課時間延期外，除了必要性服務、醫療或公務所需外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉。但有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼？」。

高鐵提早收班 中捷27日起取消末班加班車

因應台灣高鐵自27日起提早收班，台中捷運綠線5月27日至6月14日，取消捷運高鐵台中站末班加班車，並自6月1日至14日調...

健康主題館／不得已到醫院 最好戴面罩

新冠肺炎疫情持續升高，全台進入三級警戒，疫情期間醫院真的危險嗎？得延後就醫嗎？度過44天部桃疫情危機的衛福部桃園部立醫院...

心肌梗塞下猛藥 小心腦出血

一名80歲老先生因胸痛、胸悶、暈眩由家人送急診，檢查發現為心肌梗塞，醫師緊急給予雙重抗血小板（雙抗）藥物治療，不料送至加...

健康你我他／弟弟放棄去大陸 回家務農陪媽媽

自古以來，孝順的故事常流傳千古，而娘家的弟弟即是眾人眼裡最孝順的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。