快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

高雄內門下大雨 時雨量達73毫米

中央社 / 高雄25日電

高雄市內門區今天下午2時許開始降雨，雨勢一度很大，根據水利署的資訊顯示，內門測站的時雨量有73毫米，達到大雨等級。

連日來高雄市山區都有午後陣雨，包括茂林等行政區有大雨出現，對於水情多少有幫助，也讓高屏溪攔河堰的川流量增加了。

今天下午2時許，內門區也下起大雨，水利署資訊顯示時雨量一度73毫米， 已達大雨等級。

水利署提醒，高雄市內門區淹水二級警戒，如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，提醒內門區石坑里、永富里、金竹里、溝坪里、永吉里等要提高警覺防汛，建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

▌延伸推薦：

全台「乾」著急！上帝視角一覽水庫乾涸現況

內門 水利署

延伸閱讀

高雄市開鑿32口井達陣 9.6萬噸水源26日到位

聽石門水庫下雨聲 蔡總統：旱象未解繼續省水

日頭赤焰焰 南高屏山區小雨水庫進帳有限

影／石門水庫降9毫米雨 居民樂壞：忘了上次大雨是啥時

相關新聞

COVID-19疫苗一二劑可混打了 對AZ疫苗過敏者有福

過去接種新冠肺炎疫苗一二劑，僅能接受同廠牌疫苗，並不建議混打。然而中央疫情指揮中心今日公告最新「COVID-19 疫苗接...

健康主題館／不得已到醫院 最好戴面罩

新冠肺炎疫情持續升高，全台進入三級警戒，疫情期間醫院真的危險嗎？得延後就醫嗎？度過44天部桃疫情危機的衛福部桃園部立醫院...

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

新冠肺炎疫情未平，指揮中心今（25）日下午宣布將延長全國三級疫情警戒至6月14日，除了全國到校上課時間延期外，除了必要性服務、醫療或公務所需外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉。但有百貨公司設櫃業者抱怨百貨公司沒客人還不停業，罔顧員工及業者健康和權益，大罵「疫情都這麼嚴重了，百貨公司到底在堅持什麼？」。

心肌梗塞下猛藥 小心腦出血

一名80歲老先生因胸痛、胸悶、暈眩由家人送急診，檢查發現為心肌梗塞，醫師緊急給予雙重抗血小板（雙抗）藥物治療，不料送至加...

健康你我他／弟弟放棄去大陸 回家務農陪媽媽

自古以來，孝順的故事常流傳千古，而娘家的弟弟即是眾人眼裡最孝順的人。

高鐵提早收班 中捷27日起取消末班加班車

因應台灣高鐵自27日起提早收班，台中捷運綠線5月27日至6月14日，取消捷運高鐵台中站末班加班車，並自6月1日至14日調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。