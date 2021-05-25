高雄內門下大雨 時雨量達73毫米

高雄市內門區今天下午2時許開始降雨，雨勢一度很大，根據水利署的資訊顯示，內門測站的時雨量有73毫米，達到大雨等級。

連日來高雄市山區都有午後陣雨，包括茂林等行政區有大雨出現，對於水情多少有幫助，也讓高屏溪攔河堰的川流量增加了。

今天下午2時許，內門區也下起大雨，水利署資訊顯示時雨量一度73毫米， 已達大雨等級。

水利署提醒，高雄市內門區淹水二級警戒，如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，提醒內門區石坑里、永富里、金竹里、溝坪里、永吉里等要提高警覺防汛，建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。