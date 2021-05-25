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7-11 ibon化身「簡訊實聯制QR Code」行動列印小幫手
響應政府防疫措施，7-ELEVEN超過6,100台ibon便利生活站化身「簡訊實聯制QR Code」行動列印小幫手，全國商家申請完成的簡訊實聯制QR Code之後，可透過OPEN POINT App或ibon官網上傳雲端套上獨家製作的公告海報，就近到7-ELEVEN的ibon便利生活站列印即可完成，快速又便利，與中央政府齊心推動實聯制、打造零時差、零死角的社區防疫網絡。
7-ELEVEN ibon列印簡訊實聯制QR Code步驟如下：一、至簡訊實聯制QR Code登記（網址https://bit.ly/3v7H1ai）；二、輸入簡易資訊後下載QR Code並截圖；三、透過ibon FB官網或OPEN POINT到ibon雲端列印網將QR Code放置在現成的客製化海報中，再就近到7-ELEVEN門市快速列印自家店家實聯制QR Code公告。
OPEN POINT App上傳雲端列印方式為開啟OPEN POINT App→點選ibon服務→點選列印功能→檔案上傳→就近到7-ELEVEN的ibon機台列印。
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