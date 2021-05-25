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北醫大找到記憶成形關鍵因子登期刊 未來助改善失智症

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學與國衛院、三總等醫院組成的研究團隊發現，CCL5身兼多職，竟同時具有調節海馬迴神經活性的效果，等於是有助於學習記憶。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學與國衛院、三總等醫院組成的研究團隊發現，CCL5身兼多職，竟同時具有調節海馬迴神經活性的效果，等於是有助於學習記憶。圖／台北醫學大學提供

免疫趨化因子CCL5，過去僅被發現會誘發身體的發炎反應，台北醫學大學與國衛院、三總等醫院組成的研究團隊發現，CCL5身兼多職，竟同時具有調節海馬迴神經活性的效果，等於是有助於學習記憶。此研究已發表在國際知名期刊「分子精神病學」（Molecular Psychiatry）中，北醫大也開始對罹患阿茲海默症的小鼠進行研究，對改善記憶效果，初步成果不錯，未來將可望成為治療的關鍵技術。

台灣走向超高齡化社會，失智症議題也愈來愈重要，台灣平均每80人就有1人失智，目前全球尚未找到治療失智症的解方，僅能控制惡化速度，台北醫學大學以及其團隊找到新的治療契機。

台北醫學大學神經再生醫學博士學位學程副教授周思怡表示，研究團隊發現，過去會誘發身體出現發炎反應的免疫趨化因子CCL5，竟與記憶有關聯性。

周思怡解釋，當人體受到攻擊或是感染、生病時，體內的免疫大軍就會啟動，驅動免疫大軍的就是免疫趨化因子，只是趨化因子有好有壞，其中有過多的CCL5，反而會誘發人體產生發炎反應。

不過，研究團隊找尋海馬迴組織與記憶的連結時，意外發現與記憶攸關的海馬迴組織中有九成的CCL5都是神經元在分泌，其功能會大幅影響神經細胞對糖類的吸收及代謝，甚至記憶的形成。意指CCL5在神經元能量調控上，扮演舉足輕重的角色，會影響記憶形成過程中即時能量的補充。

周思怡表示，研究團隊現在利用小鼠實驗，證明CCL5對於記憶學習的影響，比較剔除CCL5基因的小鼠與一般小鼠，實驗發現，缺乏CCL5的小鼠有學習能力受損的情形，甚至比阿茲海默小鼠發病還要快。一般阿茲海默小鼠約6至8個月會發病，而剔除CCL5的小鼠4個月就會發病。

研究人員利用腺病毒將CCL5再帶回基因剔除小鼠海馬迴內，原本學習記憶不良的小鼠竟然會回復至未發病的狀態，整個記憶及學習能力也恢復正常，如同一般小鼠。甚至在一般小鼠海馬迴內表現低量CCL5也可以提高一般小鼠的記憶表現。周思怡表示，此項發現令人相當振奮，未來有機會透過此基礎研究，找到治療阿茲海默症的解方。

失智症 北醫大

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