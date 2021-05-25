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台南三井Outlet融入古都特色 目標2021年底開幕
雖然目前全台疫情嚴峻，但MITSUI OUTLET PARK台南今日進行上樑工程，目前工程進度朝著目標2021年底前開幕進行中，這也是繼林口、台中港後，三井不動產集團在台灣第三座Outlet購物商城。
台南三井Outlet作為南台灣首座日系Outlet商城，預定分為二階段開發，第一階段將規劃約有180店，目標2021年底開幕；加上第二階段預定2025年開幕之後可望達到約230店，成為台南都市圈最大OUTLET PARK。
設施主體外觀的紅磚色幕板牆面，融入台南在地，帶有古都風味的特色。室內區採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達近約20米挑高的室內中央廣場，讓陽光充分灑入，帶來穿透與明亮感，還有民眾熟悉的台南街景紅磚瓦牆與綠樹林意。加上寬廣的公區走道，讓民眾感受寬廣無壓迫感的購物空間。
台南三井Outlet緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發約41公里左右，附近還有東西向快速道路關廟線大潭交流道，擁有交通地理位置優勢。
台南市一直都是國內旅遊高人氣的城市，三井Outlet指出，台南每年可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪，而台南三井Outlet所在位置緊臨高鐵「台南站」，每年也有高達約800萬人次左右的旅客進出。
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